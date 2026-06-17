鬼油｜觀塘洗車屋闢非法油站　空氣清新機辟味　跨部門檢千升汽油

香港海關聯同消防今日（17日）在觀塘通明街，搗破一個以地舖「洗車屋」作掩飾的非法加油站，相信供應予九龍東一帶駕駛者。行動中，人員檢獲共約1,000公升懷疑未完稅汽油，檢獲汽油市值約3.3萬元，應課稅值約6,000元。案中暫未有人被捕，案件仍在調查中。



海關指出，涉事油站樓上為密集住宅，附近有商戶及安老院，欠缺合規的防火設備及裝置，一旦發生意外後果不堪設想。現場設有多部風扇及空氣清新機，企圖辟除濃烈汽油味。



涉事非法油站以洗車屋作掩飾。（陳佩瑩攝）

海關近日接獲投訴，懷疑九龍東一帶有非法燃油活動，於是加強在該區巡查。關員今日傍晚聯同消防處巡查時，在觀塘通明街一間地舖「洗車屋」內，搗破一個非法加油站。行動中，人員檢獲共約1,000公升懷疑未完稅汽油，檢獲汽油市值約3.3萬元，應課稅值約6,000元。據悉，涉事店舖目測佔地約400呎，每公升汽油零售價約13至15元，比市價便宜約20元。

調查顯示，舖內設有多部風扇、香薰及空氣清新機企圖辟除濃烈汽油味，繼而在鬧市中經營非法加油站。涉案商舖的閘門用電力控制，舖內亦備有多部電器；樓上為住宅，附近亦有其他商戶及安老院，非法加油站欠缺合規的防火設備及裝置，一旦發生意外會對公眾構成危險。海關嚴厲譴責危害公眾安全的非法活動，並會與消防處保持緊密合作，多管齊下打擊非法燃油活動。

香港海關稅收罪案調查科稅收調查第三組調查主任伍諾雯表示，有關非法加油站相信供應燃油予九龍東一帶駕駛者，在運作初期已被搗破。海關相信，本港汽油價格持續高企，導致不法分子有更大誘因販賣未完稅汽油圖利，非法加油站的營運模式變得碎片化及更接近市區，誘使市民鋌而走險光顧。案中暫未有人被捕，案件仍在調查中，不排除稍後有人被捕。

有關非法加油站為運作初期，相信供應燃油予九龍東一帶駕駛者。（梁偉權攝）

海關指出，購買非法汽油屬刑事罪行，涉案者會留有案底，涉案車輛亦可能會被充公；非法汽油品質亦無法保證，或會損害汽車，影響行車安全，呼籲市民切勿以身試法。

根據《應課稅品條例》，載有未完稅汽油的車輛，以及任何用作干犯相關罪行的工具，海關均會依法檢取相關車輛及物品，並向法庭申請充公。任何人若處理、管有、售賣或購買未完稅汽油即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。

此外，根據《消防（消除火警危險）規例》、《危險品條例》及《危險品（管制）規例》，過量儲存危險品及經營非法加油站，一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁6個月。

市民如發現任何懷疑非法加油活動，可致電海關24小時熱線182 8080；或透過消防處「火警危險電子投訴平台」（fhcp.hkfsd.gov.hk）上的「油擊」舉報眼，或24小時舉報熱線5577 9666舉報。