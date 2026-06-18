香港01踢爆運私煙新手法後　海關再破類似案　拘3人包括貨車司機

《香港01》早前報道，走私私煙集團有新手法，聘請數十名走私客，在日本等地區大量買煙，裝滿行李箱乘搭飛機來港，更派專人「做餌」引海關截查，其他人就將裝滿日版私煙的行李箱，送到機場的輕型貨車停車場，表面上經手機應用程式召客貨車，一旦司機被截查，懷疑以此卸責。



海關昨日（周三/6月17日）在香港國際機場一帶進行反私煙行動，揭發有人在日本乘搭航班、偷運大量私煙到港，並將大量私煙搬上一輛客貨車運出市區。關員總共檢獲109,600支私煙，估計市值約50萬元，應課稅值約36萬元，總共拘捕3名男子，包括一名客貨車司機。



海關揭發有人從日本偷運私煙到港，總共檢獲109,600支私煙，估計市值約50萬元，應課稅值約36萬元。（陳永武攝）

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香港海關稅收罪案調查科、私煙電購專責小組高級調查主任吳國榮，今日（周四/6月18日）向傳媒交代案情指，關員巡經機場一間酒店上落客位時，發現3名男子正在搬運多件大型行李上一輛客貨車，形迹可疑遂上前截查。當關員打開行李檢查時，在8件行李內搜出約109,000支懷疑私煙，關員隨即拘捕該3名男子。期後，關員在客貨車上的紙袋及環保袋內，再檢獲600支私煙，經調查後，車內所搜獲的私煙疑屬於司機所有。

3名被捕人士分別為2名中國籍男子、及1名本地男子。調查顯示，該2名中國籍男子分別36歲及37歲，以旅客身份一同乘坐日本的航班來港，負責由日本偷運私煙入口香港。被捕39歲本地男子報稱貨車司機，聲稱經通訊軟件接單，負責由機場寄運行李出市區。海關正調査該批私煙來源、以及貨車司機是否知情等。行動仍在繼續，不排除會有更多人被捕。

海關拘捕3名男子。（陳永武攝）

關員在今次行動中共檢獲109,600支懷疑私煙，估計市值約50萬港元，應課稅值約36萬港元。另外，海關亦扣留涉案客貨車，以作進一步調查。

海關強調，會從不同層面全方位打擊私煙活動，堵截不同方式和渠道，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被罰款200萬元及監禁7年。

海關提醒物流業界對客戶寄運的貨物提高警覺，切勿處理任何懷疑私煙。市民可以致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵crimereport@customs.gov.hk舉報懷疑私煙活動。

海關扣留涉案客貨車，以作進一步調查。（海關提供）

《香港01》本周一（6月15日）報道，有走私煙集團轉用成本較高的方式，聘請大量走私客在日本、韓國及東南亞等地區，搭同一班廉航偷運私煙回港，有輕型貨車司機懷疑為了更豐厚的報酬，在機場的輕型貨車停車場，專門接載走私客的訂單。有不願具名的煙草業界人士透露，走私集團改用飛機旅客走私，估計與海關截查船運及集裝箱走私頻密有關，走私集團更會派人「做餌」引海關截查，「做餌」的走私客只帶少量香煙，罰款有限，帶有大批私煙的走私客因此便可避開截查。