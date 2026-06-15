日版走私煙調查｜螞蟻搬家飛機來港 機場分貨集運 派專人做餌
走私煙禁之不絕，海關關長也承認私煙消耗75%執法力量，香港煙草稅較鄰近地區高，吸引更多人帶煙來港。以往是海路貨櫃走私、「點心紙」，再演變成非主流品牌、售價比煙稅更低的「白牌煙」，近兩年大行其道的是「日版煙」，市區更有攤檔由早賣到晚，售價是合法完稅煙的40%。
《香港01》調查發現走私集團有新手法，聘請數十名走私客，在日本及韓國等地區大量買煙，裝滿行李箱搭飛機來港，更派專人「做餌」引海關截查，其他人就將裝滿日版韓版私煙的行李箱，送到機場的輕型貨車停車場。表現上是用手機app叫客貨車，一旦被查司機亦有藉口卸責，實際上是早已串通，變成「集運」產業鏈的一環。海關在5月就搗破一個利用航空旅客走私香煙的跨國犯罪集團，檢獲840萬支、市值3,800萬元的未完稅香煙。
香港海關在5月底公布，自4月17日起展開為期一個月的「晴空」執法行動，成功搗破一個利用航空旅客，走私香煙的跨國犯罪集團。截至2026年5月26日，海關合共檢獲840萬支未完稅香煙，總市值約3,800萬元，應課稅值為2,800萬元，共拘捕61人。
聘數十名走私客 搭同一班廉航返港
《香港01》發現有走私煙集團轉用成本較高的方式，聘請大量走私客在日本、韓國及東南亞等地區，搭同一班飛機偷運私煙回港。有輕型貨車司機疑為了更豐厚的報酬，在機場的輕型貨車停車場，專門接載走私客的訂單。
有走私客「做餌」令團夥安全過關
有不願具名的跨國煙草集團透露，走私集團改用飛機旅客走私，估計與海關截查船運及集裝箱走私頻密有關。走私集團現時會聘請數十名走私客，搭乘同一班廉航回港運煙，更會派人「做餌」引海關截查，「做餌」的走私客只帶少量香煙，罰款有限，帶有大批私煙的走私客因此便可避開截查。他指走私客大多為內地人，只會派一人跟車。
每車載滿20個行李
輕型貨車司機陳生（化名）稱在2026年初，發現有約20名走私客經叫車平台租車，載有20多個行李，他們會協助搬行李上車，但陳生發現所有行李都很輕，他們搬完行李後就只得一人跟車，其餘人都自行離去。
陳生其後再發現有類似的走私客，見到他們在機場停車場近升降機的位置，圍在一起分煙及包裝入行李，主要都是日本或韓國版的香煙。陳生指整批走私客會同時步出，最誇張的情況都至少有幾十人，擺滿輕型貨車，有20多個行李箱。陳生曾與業界接到訂單的司機傾談，發現接載路線每次都不同，有聽過前往錦田、屯門，甚或深水埗等市區，會有人接應他們。
司機載走私客索價1200元
陳生指走私集團最初是用叫車平台載貨，其後有輕型貨車司機專門接載他們，全因報酬會較多，走私集團也更放心。陳生指一張機場單只有200至300元，但走私訂單市價是800元，但早幾星期因海關截查更頻密，已叫價到1,200元。
為規避風險，走私集團仍然會在叫車平台叫車，司機可用接「台單」為由，表示自己無份參與走私，若接單的不是熟悉司機，他們便會取消訂單。陳生指見過走私集團高峰期間，每日可以有三輛車接單，每日走兩、三轉。
司機走私客疑就報酬爭執報警
在4月17日，有輕型貨車司機與走私客就報酬問題有爭執，向警方舉報有私煙。警方回覆稱當日接獲一名男司機報案，懷疑在機場停車場接載四名男子，藏有未完稅香煙。該四名男子已逃去，警方到場後檢獲該批香煙，未有人被捕，轉交由機場警區軍裝巡邏小隊跟進。
警方回覆稱當日接獲一名男司機報案，懷疑在機場停車場接載四名男子藏有未完稅香煙，該四名男子已逃去，警方到場後檢獲該批香煙，未有人被捕。
沖繩機場回港航班 大量私煙遭截查
有網民早在3月於社交媒體發帖文，見到有人在沖繩機場，疑似寄倉大量私煙回港，至少過百條香煙擺滿地下，被日本海關截查。
陳生指接載走私客已是業界內人所共知的事，他提供了輕型貨車司機WhatsApp群組對話，有司機在香港機場輕型貨車停車場，拍攝了疑似走私煙集團的相片，集團用行李車載有多個行李，司機用「煙仔」及「牙籤」形容他們走私的香煙。
市區多個檔攤出售
日、韓版走私煙湧港，過往市面上很少賣日本版香煙，全因日版包裝有日文字，一眼便可認到，報販或攤檔大多只會偷雞賣未完稅、與香港包裝一樣的「白牌煙」。記者在5月初晚上曾巡查油麻地廟街一帶，見到有兩檔販賣私煙，其中一檔由兩男女看檔，發泡膠箱藏有香煙，有不同日版私煙出售，每包40元，一條買更有優惠。
除市面上容易搵到日本私煙，私煙集團在社交媒體都有不斷賣廣告，最便宜約35至40元都有一包。在日本機場買的免稅煙，約20元便買到一包，價錢賣貴一倍，但私煙售價只是香港零售香煙約四成，而且日本香煙包裝精美，會有不少吸煙人士想購買。
2024年
2025年
2026年 (1-4月)
案件數目（宗）
25
109
80
檢獲私煙數目（支）
416,097
3,562,576
3,678,039
價值（元）
$1,700,712
$15,206,893
$16,346,170
應課稅值（元）
$1,375,617
$11,777,877
$12,159,597
拘捕人數（人）
29
120
82
首四月航空旅客檢獲私煙量 已超去年檢獲量
海關於機場偵破涉及航空旅客私煙案件，在2024年只有25宗，至2025年已經升至109宗，在2026年首四個月已經有80宗，檢獲私煙數量約368萬支，市值約1634萬元，已超過2025年整年356萬支的檢獲數量。
海關在5月的記者會稱，在機場檢獲的六件行李中，發現9萬支私煙，即平均每件行李可放1.5萬支私煙。若以陳生指一輛車可放20個行李推算，一輛車載有至少30萬支私煙，若高峰期三輛車 ，每日走三轉計算，便載有270萬支私煙，市值約1377萬元，每日逃避煙稅已近892萬元。
海關關長：
香港煙稅高成誘因 75%執法涉私煙
海關在2025年工作回顧記者會，海關關長陳子達表示2025年的執法案件，共有38869宗，較2024年上升24%，約75%涉及私煙活動。他解釋私煙氾濫的原因是，香港的煙草稅相較於鄰近的地方高，無可否認會吸引更多人帶一些便宜的香煙到港。
機管局稱從未接獲在機場停車場走私香煙的相關投訴。海關稱今年三月起展開兩次打擊航空旅客走私煙及相關的私煙倉庫，共拘捕91名涉案人士，當中71人已被定罪判處即時監禁，刑期由1至12個月不等。
根據《應課稅品條例》，任何人士若進口、處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。海關提醒物流業界對客戶寄運的貨物提高警覺，切勿處理任何懷疑私煙，並向海關舉報。