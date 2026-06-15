日版走私煙調查｜螞蟻搬家飛機來港　機場分貨集運　派專人做餌

走私煙禁之不絕，海關關長也承認私煙消耗75%執法力量，香港煙草稅較鄰近地區高，吸引更多人帶煙來港。以往是海路貨櫃走私、「點心紙」，再演變成非主流品牌、售價比煙稅更低的「白牌煙」，近兩年大行其道的是「日版煙」，市區更有攤檔由早賣到晚，售價是合法完稅煙的40%。

《香港01》調查發現走私集團有新手法，聘請數十名走私客，在日本及韓國等地區大量買煙，裝滿行李箱搭飛機來港，更派專人「做餌」引海關截查，其他人就將裝滿日版韓版私煙的行李箱，送到機場的輕型貨車停車場。表現上是用手機app叫客貨車，一旦被查司機亦有藉口卸責，實際上是早已串通，變成「集運」產業鏈的一環。海關在5月就搗破一個利用航空旅客走私香煙的跨國犯罪集團，檢獲840萬支、市值3,800萬元的未完稅香煙。



【01偵查YouTube Playlist】

輕型貨車司機陳生（化名）提供輕型貨車司機WhatsApp群組對話，有司機拍攝了疑似走私煙集團的相片，集團成員載有多個行李。（受訪者提供）

香港海關在5月底公布，自4月17日起展開為期一個月的「晴空」執法行動，成功搗破一個利用航空旅客，走私香煙的跨國犯罪集團。截至2026年5月26日，海關合共檢獲840萬支未完稅香煙，總市值約3,800萬元，應課稅值為2,800萬元，共拘捕61人。

輕型貨車司機陳生（化名）提供輕型貨車司機WhatsApp群組對話，有司機拍攝了疑似走私煙集團的相片，集團成員載有多個行李。（受訪者提供）

聘數十名走私客 搭同一班廉航返港

《香港01》發現有走私煙集團轉用成本較高的方式，聘請大量走私客在日本、韓國及東南亞等地區，搭同一班飛機偷運私煙回港。有輕型貨車司機疑為了更豐厚的報酬，在機場的輕型貨車停車場，專門接載走私客的訂單。

輕型貨車司機陳生（化名）稱在2026年初，發現有約20名走私客經叫車平台租車，載有20多個行李的走私煙，只得一人跟車。（勞顯亮攝）

有走私客「做餌」令團夥安全過關

有不願具名的跨國煙草集團透露，走私集團改用飛機旅客走私，估計與海關截查船運及集裝箱走私頻密有關。走私集團現時會聘請數十名走私客，搭乘同一班廉航回港運煙，更會派人「做餌」引海關截查，「做餌」的走私客只帶少量香煙，罰款有限，帶有大批私煙的走私客因此便可避開截查。他指走私客大多為內地人，只會派一人跟車。

輕型貨車司機WhatsApp群組對話，有司機拍攝了疑似走私煙集團的相片，司機用「煙仔」及「牙籤」形容走私集團的香煙。（受訪者提供）

每車載滿20個行李

輕型貨車司機陳生（化名）稱在2026年初，發現有約20名走私客經叫車平台租車，載有20多個行李，他們會協助搬行李上車，但陳生發現所有行李都很輕，他們搬完行李後就只得一人跟車，其餘人都自行離去。

陳生其後再發現有類似的走私客，見到他們在機場停車場近升降機的位置，圍在一起分煙及包裝入行李，主要都是日本或韓國版的香煙。陳生指整批走私客會同時步出，最誇張的情況都至少有幾十人，擺滿輕型貨車，有20多個行李箱。陳生曾與業界接到訂單的司機傾談，發現接載路線每次都不同，有聽過前往錦田、屯門，甚或深水埗等市區，會有人接應他們。

香港機場輕型貨車停車場。（王海圖攝）

司機載走私客索價1200元

陳生指走私集團最初是用叫車平台載貨，其後有輕型貨車司機專門接載他們，全因報酬會較多，走私集團也更放心。陳生指一張機場單只有200至300元，但走私訂單市價是800元，但早幾星期因海關截查更頻密，已叫價到1,200元。

為規避風險，走私集團仍然會在叫車平台叫車，司機可用接「台單」為由，表示自己無份參與走私，若接單的不是熟悉司機，他們便會取消訂單。陳生指見過走私集團高峰期間，每日可以有三輛車接單，每日走兩、三轉。

4月17日，有輕型貨車司機與走私客就報酬問題有爭執，向警方舉報有私煙。警方回覆稱當日接獲一名男司機報案，懷疑在機場停車場接載四名男子，藏有未完稅香煙，該四名男子已逃去。（受訪者提供）

司機走私客疑就報酬爭執報警

在4月17日，有輕型貨車司機與走私客就報酬問題有爭執，向警方舉報有私煙。警方回覆稱當日接獲一名男司機報案，懷疑在機場停車場接載四名男子，藏有未完稅香煙。該四名男子已逃去，警方到場後檢獲該批香煙，未有人被捕，轉交由機場警區軍裝巡邏小隊跟進。

警方回覆稱當日接獲一名男司機報案，懷疑在機場停車場接載四名男子藏有未完稅香煙，該四名男子已逃去，警方到場後檢獲該批香煙，未有人被捕。

有網民在社交媒體於3月發帖文，稱在沖繩機場搭回香港的航班，見到有人疑似走私香煙，地下放滿過百條香煙。（網上圖片）

沖繩機場回港航班 大量私煙遭截查

有網民早在3月於社交媒體發帖文，見到有人在沖繩機場，疑似寄倉大量私煙回港，至少過百條香煙擺滿地下，被日本海關截查。

陳生指接載走私客已是業界內人所共知的事，他提供了輕型貨車司機WhatsApp群組對話，有司機在香港機場輕型貨車停車場，拍攝了疑似走私煙集團的相片，集團用行李車載有多個行李，司機用「煙仔」及「牙籤」形容他們走私的香煙。

油麻地廟街一帶，有攤檔販賣日本版香煙，每包約40元。（香港01記者攝）

市區多個檔攤出售

日、韓版走私煙湧港，過往市面上很少賣日本版香煙，全因日版包裝有日文字，一眼便可認到，報販或攤檔大多只會偷雞賣未完稅、與香港包裝一樣的「白牌煙」。記者在5月初晚上曾巡查油麻地廟街一帶，見到有兩檔販賣私煙，其中一檔由兩男女看檔，發泡膠箱藏有香煙，有不同日版私煙出售，每包40元，一條買更有優惠。

除市面上容易搵到日本私煙，私煙集團在社交媒體都有不斷賣廣告，最便宜約35至40元都有一包。在日本機場買的免稅煙，約20元便買到一包，價錢賣貴一倍，但私煙售價只是香港零售香煙約四成，而且日本香煙包裝精美，會有不少吸煙人士想購買。

海關於機場偵破涉及航空旅客私煙案件 （資料來源：香港海關） 2024年 2025年 2026年 (1-4月) 案件數目（宗） 25 109 80 檢獲私煙數目（支） 416,097 3,562,576 3,678,039 價值（元） $1,700,712 $15,206,893 $16,346,170 應課稅值（元） $1,375,617 $11,777,877 $12,159,597 拘捕人數（人） 29 120 82

首四月航空旅客檢獲私煙量 已超去年檢獲量

海關於機場偵破涉及航空旅客私煙案件，在2024年只有25宗，至2025年已經升至109宗，在2026年首四個月已經有80宗，檢獲私煙數量約368萬支，市值約1634萬元，已超過2025年整年356萬支的檢獲數量。

海關在5月的記者會稱，在機場檢獲的六件行李中，發現9萬支私煙，即平均每件行李可放1.5萬支私煙。若以陳生指一輛車可放20個行李推算，一輛車載有至少30萬支私煙，若高峰期三輛車 ，每日走三轉計算，便載有270萬支私煙，市值約1377萬元，每日逃避煙稅已近892萬元。

海關稅收罪案調查科稅收調查第二組指揮官蔡俊威（左）及海關機場科航空旅客課航空旅客第一組署理高級督察許嘉晞搗跨國航空私煙集團拘61人。（黃偉民攝）

海關關長：

香港煙稅高成誘因 75%執法涉私煙

海關在2025年工作回顧記者會，海關關長陳子達表示2025年的執法案件，共有38869宗，較2024年上升24%，約75%涉及私煙活動。他解釋私煙氾濫的原因是，香港的煙草稅相較於鄰近的地方高，無可否認會吸引更多人帶一些便宜的香煙到港。

機管局稱從未接獲在機場停車場走私香煙的相關投訴。海關稱今年三月起展開兩次打擊航空旅客走私煙及相關的私煙倉庫，共拘捕91名涉案人士，當中71人已被定罪判處即時監禁，刑期由1至12個月不等。

根據《應課稅品條例》，任何人士若進口、處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。海關提醒物流業界對客戶寄運的貨物提高警覺，切勿處理任何懷疑私煙，並向海關舉報。

私煙集團在社交媒體都有不斷賣廣告，最便宜約35至40元都有一包。（網上圖片）

【01偵查YouTube Playlist】