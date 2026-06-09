海關暴雨下搗錦田私煙倉拘兩內地漢　檢$1193萬貨部分料轉口外地

香港海關昨日（6月8日）晚間於元朗錦田採取行動，搗破一個利用偏遠鐵皮廠作掩護的私煙分銷及儲存倉庫，共檢獲約265萬支懷疑未完稅香煙，市值估計高達1,193萬元，應課稅值約877萬元，並拘捕兩名涉案內地男子。



海關於元朗錦田搗破一個私煙倉，檢獲約265萬支懷疑未完稅香煙，拘捕兩名持雙程證內地男子。（羅日昇攝）

海關稅收罪案調查科稅收調查第三組調查主任酈凱光表示，事發時正值暴雨，兩名涉案男子因冒雨走近鐵皮倉內一批可疑紙箱，引起埋伏關員懷疑而被截查。被捕兩名中國籍男子分別54歲及46歲，均報稱無業，持雙程證來港，在倉庫內負責處理貨物。

據了解，海關行動約於昨晚9時許進行。翻查資料，當時黑色暴雨警告及紅色暴雨警告均曾生效。

調查發現，走私集團為掩人耳目，特意採用外觀精美且印有衣物圖案的紙盒包裝私煙，企圖魚目混珠。部分香煙包裝上印有外語，料計劃轉運至海外。海關相信已堵截涉案私煙流入本地市場或轉口。

海關在元朗錦田搗破一個私煙倉，檢獲約265萬支私煙，拘捕兩名內地漢。（海關提供）

海關強調，根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑私煙活動。