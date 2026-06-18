黑雨｜渠務署確認8宗水浸報告　派緊急應變隊及「龍吸水」清理

天文台今日（6月18日）於下午12時10分及12時55分，分別發出紅色及黑色暴雨警告信號；及至下午1時10分，再發出新界北部水浸特別報告。渠務署指，截至下午2時30分，共確認8宗水浸報告，分別位於新田永平村、坪輋李屋、粉錦公路、屯門法院、坪輋塘坊村、上璋圍、流浮山輞井村及屯門亦園路。



署方強調，經緊急應變隊伍的努力、以及強力排水機械人「龍吸水」的協助下，目前已經完成清理位於屯門法院及新田永平村的水浸個案。



渠務署緊急應變隊伍已於屯門法院完成處理水浸（下水水 Drainy)

渠務署於下午3時許，在Facebook「下水水」專頁發文，指渠務署緊急事故控制中心於下午12時10分啟動，並派遣超過110隊緊急應變隊伍處理水浸報告。

署方續稱，截至下午2時30分，共確認8宗水浸報告，分別位於新田永平村、坪輋李屋、粉錦公路、屯門法院、坪輋塘坊村、上璋圍、流浮山輞井村及屯門亦園路。經渠務署緊急應變隊伍的努力，以及強力排水機械人「龍吸水」的協助下，已經完成清理位於屯門法院及新田永平村的水浸個案。我們已現正全力處理其他水浸個案。

現時，新界北部及屯門，尤其是元朗、新田及牛潭尾、上水、打鼓嶺、亦園路一帶，受大雨影響。渠務署呼籲市民應留意暴雨所帶來的風險，及早做好防禦措施，並呼籲居住水浸風險較高地區的市民及早遷離居所或到庇護中心暫避。

渠務署緊急應變隊伍及強力排水機械人「龍吸水」已於新田永平村完成處理水浸。（下水水 Drainy）

在天氣不穩定的情況下，渠務署會繼續與天文台及路政署保持緊密聯繫及合作，保持戒備及快速派遣緊急應變隊伍迅速處理及清除水浸。

在惡劣天氣情況下，暴雨可能會令河水突然暴漲，為保障生命安全，市民應遠離河道及排水道。如果市民發現排水設施淤塞或水浸情況，請致電 24小時渠務熱線 2300 1110 通知我們。署方會盡快派隊伍處理。