黑雨水浸黑點｜柴灣環翠停車場增防水措施　短訊籲車主可考慮駛離

【天文台／HKO／雷暴／暴雨警告／水浸】天文台今日（18日）中午12時55分發出黑色暴雨警告，部分地方水浸。水浸黑點柴灣環翠停車場管理處特意發出信息，提醒車主場地或出現水浸情況，若有需要，可考慮臨時停泊於附近指定停車場。有車主表示，相關措施今年開始，「一落雨就有」。



水浸黑點柴灣環翠停車場於出入口加設防水閘。（翁鈺輝攝）

柴灣環翠停車場是水浸黑點。（翁鈺輝攝）

過往暴雨時，柴灣環翠停車場都會水浸。《香港01》記者今日到場觀察，發現場内出入口已加設防水閘，又在下水道位置加設水泵，減少水浸影響。另外，有部分停車位架起雪糕筒，禁止停泊。

另外，管理處領展今年起於天文台發出暴雨警告信號後，會特意發信息提醒車主，場内或出現水浸情況，若有需要，可考慮臨時停泊於附近指定停車場，包括愛東停車場、興華停車場、小西灣一期（内場）停車場或小西灣三期停車場。

車主譚先生表示，曾在該停車場歷經兩次水浸，是次知悉黑雨後，特意回來顧車。（翁鈺輝攝）

車主譚先生表示，管理處於下雨時會以短訊提醒車主離開。（翁鈺輝攝）

車主譚先生表示，曾在該停車場歷經兩次水浸，是次知悉黑雨後，特意回來顧車，指「出邊仲危險啦」。他又提到，管理處於下雨時會提醒車主離開，「落雨就叫人走」，避免場内車輛浸水。

天文台6月8日晚上先後發出黃雨；紅雨及今年首個黑雨警告。在晚上8時許，深水埗有市民在大雨中急走，一身濕透。（資料圖片/羅日昇攝）