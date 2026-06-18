黑雨水浸黑點｜柴灣環翠停車場增防水措施 短訊籲車主可考慮駛離
撰文：翁鈺輝
出版：更新：
【天文台／HKO／雷暴／暴雨警告／水浸】天文台今日（18日）中午12時55分發出黑色暴雨警告，部分地方水浸。水浸黑點柴灣環翠停車場管理處特意發出信息，提醒車主場地或出現水浸情況，若有需要，可考慮臨時停泊於附近指定停車場。有車主表示，相關措施今年開始，「一落雨就有」。
過往暴雨時，柴灣環翠停車場都會水浸。《香港01》記者今日到場觀察，發現場内出入口已加設防水閘，又在下水道位置加設水泵，減少水浸影響。另外，有部分停車位架起雪糕筒，禁止停泊。
另外，管理處領展今年起於天文台發出暴雨警告信號後，會特意發信息提醒車主，場内或出現水浸情況，若有需要，可考慮臨時停泊於附近指定停車場，包括愛東停車場、興華停車場、小西灣一期（内場）停車場或小西灣三期停車場。
車主譚先生表示，曾在該停車場歷經兩次水浸，是次知悉黑雨後，特意回來顧車，指「出邊仲危險啦」。他又提到，管理處於下雨時會提醒車主離開，「落雨就叫人走」，避免場内車輛浸水。
低壓槽殺到 天文台料24小時內雨量達100毫米 周二上班上學注意天文台料將落足9日雨 發特別天氣提示：下周一及二雨勢有時頗大颱風塔巴｜杏花邨、環翠停車場裝防水板 屯門家庭專程到打風黑點暴雨｜渠務署錄8宗水浸出動應變隊 「龍吸水」清環翠停車場積水黑雨｜車主收朋友電話趕往環翠停車場救車 區議員促改善排水系統