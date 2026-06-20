九龍灣德福廣場周四晚塌假天花擊傷女途人　港鐵：已展開深入調查

港鐵旗下物業九龍灣德福廣場一期星期四（18日）晚上發生塌假天花事件，一名51歲婦人行經時，遭跌下的假天花物料擊中腳部，其後清醒送院。《香港01》記者今日到場觀察，事發地點已遭圍封，内裏有工程人員正在維修。港鐵回覆表示，德福商場十分重視這次事件，已展開深入調查及跟進，並盡快維修。



事發地點已遭圍封，内裏有工程師正在檢查及維修。（林子慰攝）

根據網上流傳的照片，德福廣場一期一個出入口位置於星期四（18日）晚上發生塌假天花事件，有不少物料跌落地下。警方表示，當晚11時20分接報後到場調查，發現一名51歲婦人遭跌下的假天花木塊擊中腳部，導致腳部紅腫及疼痛，其後清醒送往聯合醫院。警方將事件列為有人意外受傷處理。

港鐵回覆稱，德福商場一期當晚有一個出入口附近的假天花鬆脫，商場職員即時到場處理及報警，並陪同一名腳部受傷的女士到醫院接受治療，她已即晚出院。商場對傷者表示慰問，會保持聯繫及作出適切跟進。德福商場十分重視這次事件，已展開深入調查及跟進，並盡快維修。

德福廣場一出入口位置星期四（18日）發生冧天花事件，有不少物料跌落地下。（網上圖片）

《香港01》記者今早（20日）到場觀察，事發地點已遭圍封，內裏有約兩名工程人員正在檢查及維修假天花，圍封區外亦有保安通知市民該處正進行工程，暫未能通行。

事發地點已遭圍封，内裏有工程人員使用升降台檢查及維修。（林子慰攝）

事發地點連接商場一期與二期，亦是商場去民居德福花園的出入口，平日不少住戶及市民經過。該出入口共設兩個大門，是次事故發生地點為其中一個門口，居民現時仍可使用另一個未被圍封的門口。