月入1.8萬港鐵物業主任　訛稱月薪達6萬申千萬按揭　認訛騙候判

港鐵物業主任涉嫌與其內地丈夫，以虛假入息證明，向交通銀行申請兩筆按揭貸款，合共借得1千萬元。港鐵女職員今（18日）於區域法院承認兩項欺詐罪，其丈夫則獲撤控。辯方求情指，雙方家長皆可全數支付兩個單位，惟被告不想雙親一筆過付款，遂愚蠢犯案。法官將判刑押後至下月12日，以待索取被告背景報告。

被告蔡錦虹，30歲，承認兩項欺詐罪。（資料圖片）

被告蔡錦虹，30歲，承認兩項欺詐罪；其丈夫楊源淞（28歲）原本同被控其中一項欺詐案，但今獲撒控。

三年前950萬買物業

案情指，2015年4月，被告以948.1萬購入將軍澳嘉悅某物業。同年6月，她到交通銀行為該物業申請500萬按揭貸款，並於申請表上虛報獲「隆駿（香港）有限公司」（下稱：隆駿）聘為經理3個月，月入人民幣4.8萬，及提供聘用信副本及銀行記錄副本作證。被告翌月便收到貸款。

一年後1223萬再置業

一年後，她與丈夫楊源淞以1223.2萬港元聯名購買馬鞍山「迎海·駿岸」某單位，再向交通銀行申請500萬按揭貸款。兩人簽署的申請表上，被告聲稱受「Quanzhoushi Junpeng Fuzhuang Zhizao Co Ltd」聘為經理達3個月，月入6萬；楊則為隆駿的經理，月入約6.1萬元。是次借款人為楊，被告遞交虛假的受聘信副本及銀行記錄，以證明另一半的入息，同年8月銀行批出貸款。

廉署接投訴按揭文件不正確

廉署接獲投訴，被告2017年被捕後供稱，兩項物業的按揭申請表資料及證明文件均由她提供。夫妻二人並非隆駿的員工，隆駿由被告父親的友人持有，對方同意存錢予兩人戶口，及提供在職證明，以助被告申請貸款。

求情稱不想雙方父母付款犯案

辯方求情指，被告在結婚前買入涉案的將軍澳物業，其雙親可全數支付，惟被告不想父母一筆過付款，便愚笨犯案。他續指，涉案的馬鞍山物業是婚後一個月買下，楊的父母亦有能力支付整筆款項，但被告認為她的父母沒作此舉，夫家也不必這樣做。

女被告父已還清貸款

辯方又透露，被告月薪1.8萬，楊的父親於內地設工業手套工廠，楊助其父工作。他求情指兩人已於2017年還清貸款，銀行沒有損失。此外，被告婚後才得悉丈夫患思覺失調，她亦因此案患焦慮及抑鬱，而兩人的兒子只得2歲。

案件編號：DCCC 704/2018