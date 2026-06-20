海關機場拘荷蘭及泰國抵港兩旅客　揭行李藏$340萬K仔大麻花

香港海關昨日（19日）在香港國際機場偵破兩宗涉及行李藏毒的販毒案件，截獲並拘捕兩名男旅客，在他們的寄艙行李箱內，共檢獲約6公斤懷疑氯胺酮（俗稱K仔）及約5公斤懷疑大麻花，估計市值共約340萬元。



荷蘭阿姆斯特丹經英國倫敦飛抵本港的22歲英國籍男旅客。海關人員清關時，在他的寄艙行李箱內檢獲約6公斤懷疑氯胺酮。（海關提供）

首宗案件的22歲英國籍男旅客，昨日從荷蘭阿姆斯特丹經英國倫敦飛抵本港。海關人員清關時，在他的寄艙行李箱內檢獲約6公斤懷疑氯胺酮，遂把他拘捕。

第二宗案件涉及一名昨日從泰國布吉飛抵本港的41歲中國籍男旅客。海關人員在他的寄艙行李箱內，檢獲約5公斤懷疑大麻花，遂把他拘捕。兩宗案件仍在調查中。

一名從泰國布吉飛抵本港的41歲中國籍男旅客，行李藏5公斤懷疑大麻花。（海關提供）

海關會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/tc）舉報懷疑販毒活動。