O記反三合會拘116人最細16歲　搗非法賭檔、酒吧及毒窟檢毒品武器

警方有組織罪案及三合會調查科聯同各總區人員，一連3日（6月17日至19日）在全港多區進行代號「逸影」的反罪惡行動，打擊暴力罪案及三合會相關活動。人員突擊搜查多個罪案黑點及懷疑非法場所，檢獲大批各類型毒品、武器、香煙及賭博用具。



警方以涉嫌「販運危險藥物」、「傷人」、「勒索」、「自稱三合會成員」、「藏有攻擊性武器」、「經營賭博場所」、「在賭博場所内賭博」、「經營毒窟」、「刑事毀壞」、「無牌售賣酒類飲品」、「在沒有領有酒牌的處所飲酒」等罪名，拘捕共116人，最年輕的被捕人僅16歲。



人員在各黑點及懷疑非法場所內，檢獲毒品、賭博工具及武器。（警方提供）

被捕116人包括25男12女本地人、3男3女內地人、28男2女非華裔人士，以及26男17女外籍人士，年齡介乎16至66歲，當中包括一名非華裔男童。其中一名20歲非華裔男被捕人亦涉嫌「非法入境」。

所有內地被捕人均持雙程證入境；非華裔被捕人國籍包括孟加拉、尼泊爾、印度、巴基斯坦；外籍被捕人國籍則包括菲律賓、印尼、越南、斯里蘭卡、摩洛哥、瑞典、美國及泰國。部分人持「行街紙」。

警方打擊暴力罪案及三合會相關活動，拘捕116人。（警方提供）

行動中，人員在各黑點及懷疑非法場所內共檢獲約3萬元現金、約2.35克懷疑氯胺酮、8.36克懷疑霹靂可卡因、0.68克懷疑大麻花、4粒懷疑搖頭丸、114毫克懷疑第一部毒藥（偉哥）、196箱香煙、6袋煙草、11部懷疑用於製造香煙包裝的機器、4支伸縮棍、一支電槍、一個鐵蓮花、30部釣魚機及大量啤酒和紅酒等。

警方重申，打擊三合會活動是警務處處長首要行動項目之一，人員會繼續加强情報搜集以及適時作出重點執法行動以打擊暴力罪案、三合會相關活動及其收入來源。