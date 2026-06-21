端午節龍舟薩莉亞｜主辦方：偏離航道受天氣水流等影響　無可避免

周五（19日）端午節，多區舉辦扒龍舟競渡。有網民上載影片，顯示赤柱一場龍舟賽事中， 一艘標示7號的龍舟起步兩分鐘內，先後與兩艘龍舟相撞，先被偏離航道的8號龍舟撞至打橫，再被收掣不及的9號龍舟攔腰撞到，9號龍舟更剷上7號龍舟並壓在划手身上。7號龍舟船頭的女鼓手不禁爆粗大叫「薩莉亞！」



負責舉辦活動的赤柱龍舟協會回應《香港01》查詢時指，龍舟比賽是水上運動，船隻偏離航道導致碰撞會受天氣風速或水流等等的因素影響，無可避免會發生意外，當日香港其他區域的龍舟比賽也有同樣事件發生。會方事後已接觸各隊伍，受影響之隊伍表示隊員只是皮膚少少擦傷。



赤柱龍舟協會表示，會方對於當日船隻碰撞意外事件深表遺憾，亦非常不願意看到這樣情況發生，會方已在事後接觸各隊伍，受影響之隊伍表示隊員只是皮膚少少擦傷，對於可完成比賽他們表示開心。

因龍舟比賽是水上運動，船隻偏離航道導致碰撞會受天氣風速或水流等等的因素影響，無可避免會發生，端午節當日香港其他區域的龍舟比賽也有同樣事件發生。

會方已安排多艘救生船及救傷員，於賽事當日負責水上及陸上安全，當有事情發生立即處理，會方亦配備足夠對講機，能夠即時和陸上海上的工作人員聯絡，以作適當的配合。

6月19日赤柱一場龍舟賽事，有龍舟被另一艘龍舟攔腰撞到、繼而剷上船面撞到划手，有划手手肘刮傷。（Threads @yoyowendy）

片段料是安裝在7號龍舟上的器材拍攝，一開始，多艘龍舟在起點排列整齊，蓄勢待發。划手聽到哨聲一響後，整齊划槳前進。起步約一分鐘，8號龍舟先向左遍離航道，龍舟頭騎上7號龍舟尾，使7號龍舟打斜，兩舟緊扣著未能分離。

9號龍舟順著航線前進，懷疑收掣不及，高速攔腰撞向舟身已打斜的7號龍舟，龍舟頭更「鏟上」7號龍舟上。7號龍舟有划手被撞至「躺平」身體，幸沒有墮海，其他隊友見狀出手推開9號舟船頭。

7號龍舟慘遭「前後夾擊」，估計為「鼓手」的女子突然衝口而出「薩莉亞！」，被撞划手則抱怨「想避都避唔到」，女子「X！我哋本身第二㗎！」

7號龍舟（前）起步約一分鐘後，先被8號龍舟撞船尾。（Threads yoyowendy）

其實昨日在另一龍舟比賽亦有類似意外，有網民在社交平台上載影片，顯示其所在的龍舟全速前進，忽然右方另一龍舟的船頭直接撞向其龍舟，導致船上眾人東歪西倒，幸好最後沒有翻船，但事主亦不禁稱「嘩，X」，片段至此告終。

薩莉亞是什麼？

女子所指的「薩莉亞」，其實是源於2022年10月2日，屯門青山灣避風塘舉行龍舟競渡時，發生龍舟相撞意外。當時網上瘋傳影片，顯示有龍舟懷疑失控，同樣高速攔腰撞向另一艘龍舟，船上一名大叔被撞至向後倒，他於是向肇事船隻連番輸出粗言穢語，其中一聲怒吼因發音神似連鎖餐廳「薩莉亞（Saizeriya）」，繼而在網絡上爆紅，自此每年端午節都會被網民「回帶」舊事重溫，被喻為「薩莉亞之役」。

▼2022年龍舟「薩莉亞之役」▼



大叔選手被3號龍舟船頭撞倒，「瞓身」倒臥龍舟上。（「fb＠車cam L（香港群組）」影片截圖）