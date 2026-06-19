端午節｜大澳辦逾百年龍舟遊涌　為水陸居民求平安　有逾千人圍觀

有逾百年歷史、被列非物質文化遺產的「大澳端午龍舟遊涌」今日（19日）舉行，三個漁業行會以龍舟拖着載有神像的神艇，巡遊大澳的所有水道，其間兩座新橋即鹽田橋及寶珠潭橋，會升高打開讓龍舟通過。為水陸居民祈求平安，活動吸引逾千名市民及遊客到場參與。



一年一度的大澳端午龍舟遊涌6月19日舉行。（馬會提供）

一年一度的大澳端午龍舟遊涌6月19日舉行。（馬會提供）

活動起源於逾百年前，旨在驅除瘟疫及淨化社區，並已列入第三批國家級非物質文化遺產名錄。今年活動匯聚超過320名龍舟健兒及160名義工，並吸引逾千名市民及遊客參與。

三個漁業行會以龍舟拖着載有神像的神艇巡遊，其間穿過鹽田橋及寶珠潭橋。兩條橋分別位於龍盛街和吉慶後街，於今年5月落成，均為可開合行人橋。

馬會董事馮婉眉在開幕禮表示，盼加深市民大眾，特別是年輕一代對非物質文化遺產及其歷史價值的認識。她指，今年三艘由馬會慈善信託基金支持新建造的傳統龍舟首次啟航，為這項百年傳統注入新活力。

一年一度的大澳端午龍舟遊涌6月19日舉行。（馬會提供）

香港賽馬會慈善信託基金自2012年起支持大澳端午龍舟遊涌，至今已撥款超過950萬港元支持活動，包括資助建造龍舟、活動安排、人手支援及教育項目。除大澳端午龍舟遊涌外，馬會支持其他非遺活動及教育項目，包括現正舉行的「香港非遺月」、大坑舞火龍及長洲太平清醮等，自2010年起，馬會慈善信託基金已撥款逾1.6億元。