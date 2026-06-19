端午薩莉亞2.0？扒龍舟再現撞船意外　網民舊事重溫：難超越經典

端午節扒龍舟吃糉子，但不少網民都調侃端午節應光顧意式食肆「薩莉亞」，原因是2022年曾有龍舟相撞，其間1名大叔曾喊出「薩莉亞」的諧音。而今日（6月19日）是端午節，多區都有龍舟比賽活動，有份參加扒龍舟的網民在社交平台貼片，顯示他帶領划手全速前進時，被另1隻龍舟直接撞向船身，幸好沒有翻船，但他當時有人不禁爆粗稱「嘩，X」，事後更表示「我真係薩莉亞」。



片段火速在社交平台瘋傳，網民回想起2022年在屯門一場龍舟競渡賽，當時有龍舟相撞，大叔划手遭另一艘龍舟高速攔腰直撞，慘被撞至向後倒臥「瞓晒身」，待他重整姿勢後氣憤向肇事龍船大爆粗言穢語，其中1聲怒吼因發音神似連鎖餐廳「薩莉亞（Saizeriya）」，片段在網絡上爆紅，自此端午節都會被網民舊事重溫，被喻為「薩莉亞之役」。



2026年端午節扒龍舟 出現撞船意外

有份參加2026年端午節扒龍舟的網民，於今日下午（19日）在threads帳號「nemezsz」上傳1段影片，表示「我真係薩莉亞」。片中可見，樓主當時作為龍舟的舵手，正帶領所有划手努力划槳全速前進，忽然右方一隻5號龍舟的船頭直接撞向樓主的龍舟，導致船上眾人東歪西倒，幸好最後沒有翻船，但樓主亦不禁稱「嘩，X」，片段至此告終。

龍舟舵手帶領所有划手努力划槳，正在全速前進。（「threads＠nemezsz」影片截圖）

龍舟舵手帶領所有划手努力划槳，正在全速前進。（「threads＠nemezsz」影片截圖）

右方一隻龍舟船頭直接撞向樓主龍舟，導致船上眾人東歪西倒。（「threads＠nemezsz」影片截圖）

右方一隻龍舟船頭直接撞向樓主龍舟，導致船上眾人東歪西倒。（「threads＠nemezsz」影片截圖）

船上眾人東歪西倒，所幸沒有翻船。（「threads＠nemezsz」影片截圖）

重溫「薩莉亞之役」事件！

至於樓主在帖文所指的「薩莉亞」，其實是源於2022年10月2日，屯門青山灣避風塘舉行龍舟競渡時，發生龍舟相撞意外。當時網上瘋傳影片，顯示有龍舟懷疑失控，高速攔腰撞向另一艘龍舟，船上1名大叔被撞至向後倒，他於是向肇事船隻連番輸出粗言穢語，其中一聲怒吼因發音神似連鎖餐廳「薩莉亞（Saizeriya）」，繼而在網絡上爆紅，自此每年端午節都會被網民「回帶」舊事重溫，被喻為「薩莉亞之役」。

大叔選手被3號龍舟船頭撞倒，「瞓身」倒臥龍舟上。（「fb＠車cam L（香港群組）」影片截圖）

大叔選手向肇事船隻連番輸出粗言穢語，其中一聲發音神似連鎖餐廳「薩莉亞」惹來網民熱議。（「fb＠車cam L（香港群組）」影片截圖）

大叔划手不滿被撞至「瞓身」 咆哮怒罵一聲激似「薩莉亞」讀音

從當年片段可見，3號龍舟失控偏離航道，橫向並以高速往4號龍舟推進，3號龍舟的船頭直撞向4號船，船尾1名大叔划手捱撞後幾乎「瞓身」倒臥龍舟上，他起身後即時以粗言穢語破口大罵，「X你老母臭X」、「次次都係你」、「有邊次唔X係你㗎」，而當他準備繼續划船時，疑發現划槳受損，再次往後方咆哮怒罵，其間一聲喝罵激似「薩莉亞」讀音，被網民瘋狂「惡搞」改圖，成為經典迷因。當時網民猜測大叔實際是喊「上嚟呀」！

網民瘋狂「惡搞」改圖，成為本港網絡經典迷因。（網上圖片）

網民指「薩莉亞事件」經典：復刻都超越唔到

相隔4年類似事件重演，瞬間勾起網民回憶，質疑片主「有冇搞錯呀，都唔講薩莉亞」、「你冇講薩莉亞就唔好post啦，咁好機會，致敬都要啦」、「搵人key句薩莉亞得唔得」、「薩莉亞傳統文化」，亦有人笑稱「又嚟」、「薩莉亞2026最新廣告」、「原來咁奇怪嘅事都可以重演」、「經典就經典～復刻都超越唔到薩莉亞」、「硬cut，1823佢啦」。雖然時至今天，有不少網民嘗試為大叔翻譯，但仍未有人成功破解「薩莉亞」意思。

相關文章：屯門龍舟競渡慶回歸划槳手遭鄰船撞倒粗口鬧爆

香港回歸25週年，屯門青山灣避風塘昨（2日）舉行龍舟競渡，八場賽事分別於早上9時至下午1時30分進行，其間發生罕見撞船意外，影片網上瘋傳，片中一艘龍舟失控向右偏離航道，高速撞向另一艘龍舟，有划槳男選手遭殃險墮海，當場怒不可遏，粗口大罵，回到終點還餘怒未消，繼續怒目瞪向對方爆粗。



▼▼龍舟意外連環圖▼▼

船尾1名大叔划手捱撞後幾乎「瞓身」倒臥龍舟上。（facebook影片截圖）

大叔起身後以粗言穢語破口大罵，「X你老母臭X」、「次次都係你」、「有邊次唔X係你㗎」。（facebook影片截圖）

當大叔準備繼續划船時，疑發現划槳受損，再次往後方咆哮怒罵。（facebook影片截圖）

當大叔準備繼續划船時，疑發現划槳受損，再次往後方咆哮怒罵。（facebook影片截圖）

當大叔準備繼續划船時，疑發現划槳受損，再次往後方咆哮怒罵。（facebook影片截圖）

當大叔準備繼續划船時，疑發現划槳受損，再次往後方咆哮怒罵。（facebook影片截圖）

大叔一聲喝罵因激似「薩莉亞」讀音，成為本港網絡經典迷因。（facebook影片截圖）

拍攝者加把口：「斬埋嚟喎」，該選手再度撻着，手持划槳憤然站起，怒目瞪向3號船，不停問候對方「娘親」，惟賽事進行中，他也坐下繼續划船，但過了終點後，他又站起身，繼續向3號船粗口橫掃，片段結尾以他一句「X你老母臭X」作霸氣終結。

男選手被3號龍舟船頭撞倒。（facebook影片截圖）

男選手被撞致幾乎墮海。（facebook影片截圖）

事件引起網民熱議，不失幽默評論：「不小心駕駛，錯！應該係危險駕駛引致傷害他人身體」、「過線冇發出提示信號不小心駕船扣19分再上改進課程」，亦有網民替男選手不值：「都無可能隊到咁橫。咁樣一早DQ咗」、「難怪呀叔咁X嬲，擺明陰招黎（嚟）」。

（threads＠nemezsz）