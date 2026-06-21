深圳灣公路大橋車禍車CAM｜私家車撼的士車尾反肚　男子慌忙爬出

深圳灣公路大橋香港口岸區今日（21日）下午發生車禍，4輛的士與一輛私家車相撞，私家車更撞至四輪朝天，5人受輕傷送院治理。受意外影響，大橋通往深圳灣邊境管制站支路一度封閉，運輸署曾呼籲市民使用其他口岸出入境。



《香港01》接獲讀者提供車CAM影片，可見當時左一線已有多輛的士；另一新界的士和涉事黑色私家車則沿左二線行駛。約6秒後，左二線的新界的士懷疑收慢及輕微扭左，後方黑色私家車收掣不及撞向其右車尾，並向前翻滾「反肚」。兩車相撞時，亦波及左一線另兩輛新界的士及一輛市區的士。意外後，私家車上一名男子自行爬出車外，踉蹌站穩後，再次跪伏探看車廂內。



深圳灣公路大橋香港口岸區發生5車相撞車禍，私家車意外後「反肚」四輪朝天，一名男子自行爬出車外。（讀者Andy提供影片截圖）

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案發於今日（21日）下午2時許，深圳灣公路大橋香港口岸區，有4輛的士與一輛私家車相撞，私家車四輪朝天，而且有漏油，消防一度開喉射水戒備。

據了解，事發時其中3輛的士沿大橋左一線等候駛入的士站；第四輛的士和私家車沿左二線駛至時，該的士因應交通情況收慢，私家車疑收掣不及，先撞向該的士，繼而波及等候進入的士站的3輛的士。

深圳灣公路大橋香港口岸區，有4輛的士及一輛私家車相撞，私家車被撞至四輪朝天。（FB Tak Wai Chan）

兩名分別59歲和74歲的士司機，分別報稱頭及腰痛，和頸、胸口及腳痛；私家車1男2女乘客（23至47歲）分別報稱手及腳痛。5名傷者均清醒被送往屯門醫院治理。私家車40歲男司機，以及其餘兩名分別68歲和62歲的士男司機，則沒有受傷，在場協助警員調查。

深圳灣公路大橋香港口岸區，有4輛的士及一輛私家車相撞，私家車被撞至四輪朝天並漏油，消防一度開喉射水戒備。（小紅書/lpxx50117）

讀者及網上圖片可見，4輛的士及一輛私家車停泊馬路慢線，交通警員正在現場調查事故原因。受意外影響，由深圳灣公路大橋通往深圳灣邊境管制站支路的部分行車線一度封閉，運輸署呼籲市民使用其他口岸出入境。至下午約5時，署方稱現場已解封，但車龍有待消散，交通仍然擠塞，提醒市民提早計劃行程，預留充足時間出行。

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