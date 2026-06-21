海關機場連破3宗行李販毒案拘3人　檢$1300萬K仔可卡因

香港海關一連兩日（6月20至21日）在香港國際機場，偵破3宗旅客販毒案件，共檢獲約29公斤懷疑氯胺酮（俗稱K仔）及2.85公斤懷疑可卡因，估計市值約1,300萬元，並拘捕3人。其中一名巴西籍男旅客將於明日（22日）提堂。



行動中，海關共檢獲約29公斤懷疑氯胺酮及2.85公斤懷疑可卡因，估計市值約1,300萬元，並拘捕3人。圖為被捕巴西籍男旅客。（海關圖片）

首宗案件涉及一名昨日從巴西聖保羅經卡塔爾多哈飛抵本港的30歲巴西籍男旅客。海關人員清關時，在他的寄艙行李內檢獲約2.85公斤懷疑可卡因，遂把他拘捕。他被控以一項販運危險藥物罪，明日於西九龍裁判法院提堂。

其後兩宗案件，分別涉及一名23歲馬來西亞籍男旅客及一名27歲中國籍女旅客。兩人今日由意大利羅馬飛抵本港，海關人員在清關期間，分別於他們的寄艙行李內，檢獲一批重約25公斤、估計市值約950萬元的懷疑氯胺酮，以及另一批重約4公斤、估計市值約160萬元的懷疑氯胺酮。人員遂把他們拘捕。兩宗案件仍在調查中。

行動中，海關共檢獲約29公斤懷疑氯胺酮及2.85公斤懷疑可卡因，估計市值約1,300萬元，並拘捕3人。圖為第二宗案件檢獲的懷疑氯胺酮。（海關圖片）

海關重申會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

海關亦會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。