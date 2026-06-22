機場劫金條｜累拘13人包括策劃內應刀匪　最細16歲　4人深圳落網

機場三號停車場上周四（18日）發生搶劫傷人案，36歲本地男子在停車場取車時，遭刀手斬傷手腳，劫去6條總值約700萬元金條；警方事後拘捕多人，其中8人已被起訴，今早（22日）沙田裁判法院提堂；一名19歲女子獲准保釋候查，7月下旬向警方報到。



警方今日（22日）交代最新進展時稱，至今拘捕13人，其中6名男女（16至25歲）於過去3日（20至22日）落網，兩名男子在港被捕、3男1女則潛逃內地，於深圳落網，今午移送香港，他們均涉嫌「串謀行劫」。警方續稱，該6人角色基本上涵蓋了整個犯罪鏈，包括集團幕後策劃人、通風報信的內應、持刀行劫的劫匪及負責購買刀具的成員；警方仍在追查金條去向。



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警方表示，就案件一共拘捕多6名男女，其中3男1女潛逃至內地，於深圳落網，今午移送香港。（林振華攝）

新界南總區刑事總部高級警司姚永勤稱，就是次劫案警方於過去3天（6月20至22日）再拘捕6名人士，包括5男1女（16至25歲），部分人士有黑社會背景。該6人當中，有兩名是在香港被警方拘捕；另外有4名人士，在案發後潛逃離開香港，返回內地。

姚永勤指，得知4人潛逃內地後，警方隨即向內地執法部門求助。在過去週未，內地警方亦全力協助，該3男1女迅速在深圳落網；而在今午，內地公安機構已將這4名疑犯，移交香港警方。警方隨即以涉嫌「串謀行劫」將他們拘捕，被捕人現正被扣留調查；另外兩名男子同涉上述罪行，已被落案起訴。

警方經深入調查後，在案發不足12小時已開始作出拘捕行動，當時已經迅速拘捕了7人，包括4男3女，在7人當中，已有6名人士被落案起訴，其中只有1人獲准保釋候查。

由案發至今，警方已經拘捕了13名人士，相信整個犯罪集團的骨幹成員，包括當日在機場犯案的4名匪徒，包括1名車手和3名刀手，已經全數被拘捕。姚永勤續稱，是次被捕6人，包括5男1女，基本上涵蓋了整個犯罪鏈，他們角色包括集團幕後策劃人、通風報信的內應、現場持刀行劫的劫匪，以及負責購買刀具的成員。

警方目前仍然積極跟進失去金條的去向，調查工作仍然繼續，不排除未來會有更多人被捕。而根據連日來的調查，拘捕多人，以及情報分析，基本上確認本次案件是一宗有針對性、有預謀、有組織的劫案，並非針對香港無辜市民的隨機街頭劫案。警方亦衷心感謝深圳市公安局在這宗案件中提供的積極協助，在國內將4名主要的涉案人士拘捕，並迅速移交給香港警方。

新界南總區刑事總部高級警司姚永勤交代案情。（林振華攝）

姚永勤表示，是次劫案可以看到匪徒的行為目無法紀，完全挑戰了香港的法治底線。警方絕對不會容忍這類嚴重罪行在香港發生，必定會竭盡所能將他們繩之於法。更加重要的是，有數名在逃人士已經被捕。他們以為犯案後離開香港潛逃回大陸就可以逃避刑責，這個想法是天真、幼稚且不切實際的。

新界南總區刑事總部高級警司姚永勤交代案情。（林振華攝）

警方早前記者會展示檢獲的證物。（翁鈺輝攝）

遇劫過程早前在社交平台微信流傳，顯示事主取車時遇襲；新界南總區刑事總部高級警司姚永勤早前在記者會上表示，案件並非隨機犯案，相信是有「內鬼」通風報信。