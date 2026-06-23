跨境破$2億詐騙洗黑錢集團拘69人　居內地女信假投資3個月失千萬

一名居內地女子陷入網戀投資騙局，被誘騙下載虛假投資應用程式，於3個月內轉帳逾1,000萬港元到10個戶口，其間曾獲發97萬港元的「投資回報」，令她誤以為真，不斷加大投資金額。



本港警方接獲案件後，與內地警方跨境執法，成功攔截約470萬港元的涉案贓款，並找出更多傀儡戶口。香港警方聯同內地警方展開聯合行動，在昨日（22日）合共拘捕69名涉案者，他們牽涉一個洗黑錢集團及洗錢網絡，已收取超過2億港元的騙款。



警方港島總區科技及財富罪案組總督察蕭智謙（左）及商業罪案調查科反詐騙協調中心情報組高級督察葉啟銘交代案件。（黃偉民攝）

警方今年5月接獲一宗涉嫌跨境詐騙及洗黑錢案件，一名居於內地的女受害人，陷入網戀投資騙局，騙徒誘導受害人下載虛假投資應用程式，聲稱透過應用程式可以投資虛擬貨幣，以獲得高額回報，並要求受害人透過網上銀行轉賬、虛擬貨幣轉賬及當面交付黃金等方式，作為投入的資金。

其間，騙徒曾經向受害人發放約97萬港元的「投資回報」，令受害人信以為真，認為投資是真實可靠，繼而不斷加大投資金額。整個詐騙過程中，受害人按照騙徒指示，於今年3月至5月期間，將超過1,000萬港元轉賬到10個香港銀行戶口內，並同時在內地交付黃金及轉賬虛擬貨幣。

警方港島總區科技及財富罪案組總督察蕭智謙。（黃偉民攝）

商業罪案調查科接手調查後，反詐騙協調中心已成功追蹤並攔截約470萬港元的涉案贓款。另外，經調查得知，上述10個香港銀行戶口在收取受害人騙款後，已隨即將資金轉移到另外106個第二層的香港銀行戶口。

116個可疑戶口持有人當中，包括有98名內地人、17名香港居民，及一名外籍護照持有人。警方隨後調查，顯示案件涉及洗黑錢集團及洗黑錢網絡，已收取超過2億港元騙款。

鑑於本案涉案金額龐大，而且涉案賬戶持有人大多為內地人，他們亦在內地就有關案件干犯「詐騙罪」。警方商業罪案調查科反詐騙協調中心及港島總區刑事部，聯同內地警方於昨日（22日）展開代號為「戰軍」的跨境聯合行動，合共拘捕了69名涉案者，包括54男15女，年齡介乎18歲至60歲。

商業罪案調查科反詐騙協調中心情報組高級督察葉啟銘交代案件。（黃偉民攝）

商業罪案調查科反詐騙協調中心情報組高級督察葉啟銘表示，中心對案中所有傀儡銀行戶口進行資金往來分析。透過騙案預警計劃，成功找出額外118個相關傀儡戶口，從而搵到另外173名受害人。他們總共被騙取接近2億港元，中心成功阻止900萬港元進一步損失。

今年首季，警方總共錄得1,210宗投資騙案，與去年同期的1,208宗相若，佔整體詐騙案總數約一成。惟今年首3個月投資騙案損失總額達9.2億元，比去年同期上升17%，佔今年首三個月整體詐騙案總損失金額的一半，情況不容忽視。

反詐騙協調中心呼籲，市民大眾要特別留意三大投資陷阱：

1. 小心假投資App，騙徒會自製幾可亂真的投資平台或手機應用程式，誘騙下載，並在初期App內營造「賺緊錢」的假象，甚至能成功提取少量款項，誘使「越入越多錢」。當受害人想連本帶利取錢時，騙徒會訛稱要交稅、系統升級，或戶口被凍結為由，要求再入錢，最後失聯；市民切記不要隨便點擊不明連結下載手機應用程式，轉賬到個人銀行。

2. 小心唱高散貨騙案，騙徒會在社交平台或通訊軟件開群組，自稱為「投資導師」或「股評專家」，推薦一些流通量低，市值細的股票。當大量市民跟風買入，將股價唱高之後，騙徒便會在高位一次過唱高拋售，股價隨即暴跌，市民根本防不勝防，損失慘重。市民應切記「世界上冇必賺嘅內幕消息」，投資時小心警惕。

3. 小心網上交友，騙徒會在社交媒體或交友應用程式，假扮成功專業人士，或俊男美女，向受害人噓寒問暖，建立情侶或知己關係。當取得信任後，騙徒會無意中透露投資心得，並鼓吹一起參加高回報、低風險的投資項目。受害人往往因放下戒心，結果被騙去一生積蓄。

反詐騙協調中心提醒市民，如在網上或其他地方遇到可疑投資機會，或有人要求轉賬，請即刻使用警方的「防騙視伏App（Scameter）」，輸入對方電話、戶口號碼或者網址查核；或者隨時致電24小時反詐騙熱線「防騙易18222」進行查詢。