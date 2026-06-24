兩女旅客先後入境來港　海關揭共攜$6.8萬私煙　各被判囚和罰款

香港海關表示，兩名入境女旅客因進口或管有未完稅香煙，未有向關員作出申報，違反《應課稅品條例》，昨日（周二/6月23日）在粉嶺裁判法院分別被判處監禁3個月及罰款1,000元，以及監禁6星期和罰款2,000元。



關員於4月19日在落馬洲支線管制站截查一名43歲中國籍抵港女旅客，在其攜帶的個人行李內檢獲13,800萬支未完稅香煙。（海關提供）

海關透露，關員於4月19日在落馬洲支線管制站，截查一名43歲中國籍抵港女旅客時，在其攜帶的個人行李內檢獲13,800支未完稅香煙，估計市值約5.9萬元，應課稅值約4.6萬元。該名旅客隨即被捕。她昨日（周二/6月23日）被法院判處監禁3個月和罰款1,000元。

關員於5月21日在羅湖管制站截查一名49歲抵港的本地女旅客，在其攜帶的個人行李內檢獲981支未完稅香煙。（海關提供）

另外，關員於5月21日在羅湖管制站，截查一名49歲抵港的本地女旅客，在其攜帶的個人行李內檢獲981支未完稅香煙，估計市值約4,000元，應課稅值約3,000元。該名女子隨即被捕並獲准保釋。惟關員於6月6日在落馬洲支線管制站，再次截查該名女子時，在其攜帶的個人行李內檢獲1,261支未完稅香煙，估計市值約5,000元，應課稅值約4,000元。該名女子隨即被捕。她昨日（周二/6月23日）被法院合共判處監禁6星期和罰款2,000元。

關員於6月6日在落馬洲支線管制站再次截查該名女子時，在其攜帶的個人行李內檢獲1,261支未完稅香煙。（海關提供）

海關對判刑表示歡迎，反映即使旅客屬初犯，亦可能被判處監禁，而刑罰具阻嚇作用，並反映罪行的嚴重性，市民切勿以身試法。

海關提醒市民，根據《條例》，香煙屬應課稅品。任何人士若進口、處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。海關提醒市民，可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑私煙活動。