深水埗「獵人書店」遭搜查　兩人涉煽動被捕　包括負責人黃文萱

位於深水埗基隆街的獨立書店「獵人書店」，於周三（24日）被警方封鎖搜查，消息指涉及國安案件，國安處拘捕兩男女，據悉包括獵人書店負責人黃文萱。《香港01》記者於周三晚上到達現場，得悉獵人書店舖位大閘關閉，但閣樓有亮燈。不過觀察一段時間後，仍不覺內裏有人，拍門亦沒有人回應。



消息稱，事件涉及警務處國家安全處的執法行動。國安處警員在深水埗「獵人書店」進行搜查，並拘捕1名本地女子、及1名本地男子，涉嫌違反《維護國家安全條例》第24條「出於煽動意圖作出具煽動意圖的作為」罪，該女子另涉嫌違反《有組織及嚴重罪行條例》第25條「處理已知道或相信代表從可公訴罪行得益的財產」罪（俗稱洗黑錢罪）被捕，警方亦於現場檢取一批具煽動意圖的物品、書籍和涉案文件。

據悉，其中一名被捕女子為獵人書店負責人黃文萱。兩名被捕人士，被指涉於店內出售及展示「具煽動意圖的」刊物，包括《黎智英傳》的書籍。有指書店內不時舉辦以青少年及學生作為目標對象的講座及分享會，而內容包括「煽動他人引起對香港特區政府、司法機構及執法部門的憎恨」。此外，黃女同時牽涉「洗黑錢」，被指收取多筆可疑款項。

根據法例，「出於煽動意圖作出具煽動意圖的作為」及「處理已知道或相信代表從可公訴罪行得益的財產」均屬嚴重罪行，可分別被判處監禁7年及14年。警方稱，針對以上有關行為，警方亦必定依法採取果斷執法行動。

至於被捕負責人黃文萱，為書店其中一名創辦人，她是前公民黨區議員，曾當政治記者，亦曾當選沙田區（又一城）區議員，並於2021年6月辭任。

6月24日，獵人書店大閘緊閉，閣樓有亮燈，但無人應門。 （梁偉權攝）

6月24日，獵人書店大閘緊閉，閣樓有亮燈，但無人應門。 （梁偉權攝）