「一拳書館」賣黎智英傳涉煽動　羅淑佩回應設煽動刊物名單助辨識

出售壹傳媒創辦人黎智英傳記的深水埗獨立書店「一拳書館」，消息指被指賣煽動刊物，負責人龐一鳴及3名女職員被警方國安處拘捕，並檢走黎智英傳，指涉煽動意圖。文化體育及旅遊局局長羅淑佩被問到會否設煽動刊物名單，協助業界辨識，她指，煽動刊物方面已經有人涉案被捕，不方便評論。



文化體育及旅遊局局長羅淑佩。

羅淑佩回應會否設煽動刊物名單

羅淑佩出席立法會會議時見記者，被問到「一拳書館」因為涉嫌賣煽動刊物被捕，當局如何協助業界辨識不應管有的刊物，如設煽動刊物名單。

我諗煽動刊物方面、煽動活動方面，因為已經嗰個案件有人被捕，我諗我不方便喺呢度評論。 文化體育及旅遊局局長羅淑佩

據了解，警務處國安處3月24日搜查深水埗「一拳書館」，拘捕負責人龐一鳴及3名女職員，指他們涉嫌違反《維護國家安全條例》第24條「明知而出售具煽動意圖的刊物」罪。一拳書館同日晚上沒有開門。（羅日昇攝）

「一拳書館」賣黎智英傳涉煽動罪

據了解，深水埗大南街獨立書店「一拳書館」負責人龐一鳴及3名女職員，被警務處國家安全處拘捕，指他們涉嫌違反《維護國家安全條例》第24條「明知而出售具煽動意圖的刊物」罪。國安處今日搜查一拳書館，並檢獲一批涉案具煽動意圖的書籍，包括由壹傳媒前董事祈福德撰寫的壹傳媒創辦人黎智英傳記。

《香港01》昨日到「一拳書館」了解，店舖內無人，已拉上鐵閘，閘上貼有告示，稱「突發事故，休息一天，抱歉不便」。警方回覆《香港01》查詢稱，警方採取任何行動，均會按實際情況，依法處理。

翻查資料，「一拳書館」曾被指於2022年9月無牌賣酒，警方派員放蛇，另發現店內沒有張貼「安心出行」海報，負責人龐一鳴遭票控一項無牌售賣酒類罪，及一項「作為餐飲業務負責人沒有遵從醫務衞生局局長根據法例第599章附屬法例F第 6(1) 條發出的指示」罪。龐一鳴承認控罪，被罰款1.2萬元。

另外，「一拳書館」亦被指於去年舉辦西班牙文興趣班，龐一鳴及營運「一拳書館」的鳴動教育有限公司，合共被控5項與《教育條例》相關的傳票控罪。案件將於4月10日裁決。