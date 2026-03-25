一拳書館涉賣煽動刊物　負責人龐一鳴遭國安警拘捕翌日獲准保釋

深水埗大南街獨立書店「一拳書館」負責人龐一鳴及3名女職員，昨日（24日）被警務處國家安全處拘捕，指他們涉嫌違反《維護國家安全條例》第24條「明知而出售具煽動意圖的刊物」罪，國委處人員並檢獲由壹傳媒前董事祈福德撰寫的壹傳媒創辦人黎智英傳記。



據知龐一鳴今晚（25日）獲准保釋。他於晚上9時許離開旺角警署，沒有回應傳媒提問。



今日（25日）約晚上9時許，龐一鳴獲准保釋離開旺角警署，沒有回應傳媒提問。（羅日昇攝）

今日（25日）約晚上9時許，龐一鳴獲准保釋離開旺角警署，沒有回應傳媒提問。（羅日昇攝）

《香港01》記者昨日到「一拳書館」了解，店舖內無人，已拉上鐵閘，閘上貼有告示，稱「突發事故，休息一天，抱歉不便」。警方回覆《香港01》查詢稱，警方採取任何行動，均會按實際情況，依法處理。

據了解，警務處國安處3月24日搜查深水埗「一拳書館」，拘捕負責人龐一鳴及3名女職員，指他們涉嫌違反《維護國家安全條例》第24條「明知而出售具煽動意圖的刊物」罪。一拳書館同日晚上沒有開門。（羅日昇攝）

翻查資料，「一拳書館」曾被指於2022年9月無牌賣酒，警方派員放蛇，另發現店內沒有張貼「安心出行」海報，負責人龐一鳴遭票控一項無牌售賣酒類罪，及一項「作為餐飲業務負責人沒有遵從醫務衞生局局長根據法例第599章附屬法例F第 6(1) 條發出的指示」罪。龐一鳴承認控罪，被罰款1.2萬元。

另外，「一拳書館」亦被指於去年舉辦西班牙文興趣班，龐一鳴及營運「一拳書館」的鳴動教育有限公司，合共被控5項與《教育條例》相關的傳票控罪。案件將於4月10日裁決。