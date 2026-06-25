青磚圍工傷改列誤殺　死者兒子相信是意外　勞工處等會妥善跟進

屯門青磚圍回收場上周三（17日）發生奪命工業意外，一名65歲陳姓男工被機器壓住腹部，傷重身亡。相隔一周後，警方昨日（24日）將案件由「工業意外」改列為「誤殺」，拘捕一名無牌挖泥機操作員及一名男管工。死者兒子今日（25日）接受《香港01》訪問時表示「睇新聞先知（改為誤殺）」，而母親因為情緒不穩，他暫不敢將詳情告知。雖然是「誤殺」，他相信涉事工友並非蓄意撞斃父親，事件屬意外，現階段希望妥為安排父親後事，期望勞工處及警方會調查跟進。



6月17日，屯門青磚圍回收場一名男工疑遭挖泥車撞斃。（蔡正邦攝）

死者兒子陳先生向《香港01》記者表示，負責案件的警員較早前向他們提及調查有新進展，但沒有說明由 「工業意外」改列為「誤殺」，他也是昨日從新聞知悉，估計數日後負責警員會向家屬交代。

陳先生早前接受《香港01》訪問時嘆稱其母曾叫父親不要上班，提早做節（端午節晚飯），但父親責任心重堅持要上班，未料飛來橫禍。陳生今日提到，母親至今仍然情緒不穩，他不希望她知道詳細經過，故沒有讓她看相關新聞。

死者幼子希望警方及勞工處徹查事件，還家人一個真相。（資料圖片/蔡正邦攝）

屯門警區刑事總督察莊婉娜昨晚交代案情指，調查後相信被捕操作員沒有有效挖泥車操作證明書，管工則涉嫌明知操作員沒有相關證明書、仍容許對方在回收場內操作機械。對此陳生指作為家屬「唔會再諗咁多」，只想妥善安排父親後事。他又表示「預咗」，相信事件屬意外，對方並不是故意撞向父親。

另外，陳生提到早前已為父親進行路祭，當時涉事公司管理層職員到場慰問家屬，但對於賠償卻隻字未提，他相信勞工署及警方會為他們處理相關事宜。

6月17日屯門青磚圍回收場一名男工疑遭挖泥車撞斃，警方經調查後於6月24日將案件改列誤殺及拘捕兩人。（林振華攝）

據知，死者妻子心情仍未平復，暫時搬至與大兒子同住；回收場設有閉路電視，範圍包括整個回收場情況，惟事發時部分片段並無紀錄，警方會繼續調查是否涉及有人隱瞞案件情。