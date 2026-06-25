深水埗鱷魚｜暹羅鱷飼主未明　區內街坊感擔心：養大咗有殺傷性

深水埗昨日（24日）驚現鱷魚。一條1.5米長的暹羅鱷被發現在大廈單位露台，最後愛協人員捉走，並轉交漁護署。涉事大廈今早未見有居民出入，有區內街坊坦言，若發現鄰舍飼養鱷魚必定會作出舉報：「對佢（主人）自己都有危險，養大咗有殺傷性呀！」



昨日（24日）中午12時半左右，警方接獲報案指大埔道54號一單位的露台，驚現一隻約1米長疑似綠色蜥蝪。惟愛協人員到場經檢視，證實是暹羅鱷，長約1.5米，捕捉後將牠轉交予漁護署。

據了解，男户主前晚已聽到聲響，但沒有理會，及至昨日下午才揭發鱷魚在其露台。

深水埗居民鄭女士對鱷魚出沒表示擔心。（黃偉民攝）

涉事大廈今日沒有居民出入，附近街坊鄭女士得知有鱷魚出沒，感到非常擔心，坦言「如果畀我發現一定舉報佢」，她指出這是為了大家着想，說：「養寵物，我自己都養狗，要諗吓對街坊有冇危險性，養之前要諗。我唔知佢點入嚟，對佢自己都有危險，大咗有殺傷性的。」希望警方盡快找出鱷魚的主人：「勸喻佢啦！唔好第一次就罰佢。」

深水埗一幢大廈，昨日（24日）出現暹羅鱷。（黃偉民攝）

深水埗大埔道一單位內驚現一條長約1米多的暹羅鱷，愛協督察成功用套索同長網，將其安全捕捉，並發現其腳部受傷。（愛協提供）

愛協提供影片可見，涉事暹羅鱷匿藏於雜物之下，瑟縮椅子下，愛協督察架起盾牌，並嘗試用套索將其拉出，經一輪「苦戰」後，3名督察合力終將鱷魚放入長網內，鱷魚被捕獲後在網內亦有嘗試掙扎。

涉事鱷魚匿藏在雜物下。（愛協提供）

愛協呼籲市民，切勿飼養鱷魚等危險野生動物作寵物。如發現懷疑有人非法飼養，或有相關動物受傷、被棄置或在社區出沒，應保持距離，切勿自行處理，並立即報警或通知相關部門跟進。

深水埗大埔道一單位內驚現一條長約1米多的暹羅鱷，愛協督察成功用套索同長網，將其安全捕捉，並發現其腳部受傷。（愛協提供）

漁護署指出，所有鱷魚均屬《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄I或附錄II動物。根據《保護瀕危動植物物種條例》（第586章），除非獲得豁免或另有規定，管有附錄I或附錄II物種須領有管有許可證或相關文件證明動物來源。漁護署提醒巿民，在沒有相關許可證或未獲豁免情況下進口、出口、再出口或管有鱷魚均屬違法。

深水埗大埔道一單位內驚現一條長約1米多的暹羅鱷，愛協督察成功用套索同長網，將其安全捕捉，並發現其腳部受傷。（愛協提供）