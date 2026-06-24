深水埗鱷魚有片｜1.5米暹羅鱷現身露台　愛協套索長網捕獲交漁護

深水埗發現懷疑鱷魚。今日（24日）中午12時33分，警方接獲報案，指大埔道54號一單位露台，發現一隻約1米長疑似綠色蜥蝪。愛協人員接報到場檢走該爬行動物，經初步檢查後，相信為約1.5米長暹羅鱷，並將其轉交予漁護署。警方現正調查事件。據了解，男户主昨晚已聽到聲響，但沒有理會，及至今午才揭發該鱷魚在其露台。及至晚上警方一度登上大廈天台調查。



愛協回覆《香港01》查詢時表示，涉事鱷魚為一條長約1米多，的未成年暹羅混種鹹水鱷。愛協接獲警方致電後，隨即派出數名督察到場協助。最終人員成功用套索同長網，將其安全捕捉。愛協事後發現涉事鱷魚腳部受傷，將牠送到青衣中心作進一步檢查。漁護署其後回覆稱，人員由愛協接收該條鱷魚，署方會進一步調查其來源。



愛協提供影片可見，涉事暹羅鱷匿藏於雜物之下，瑟縮椅子下，愛協督察架起盾牌，並嘗試用套索將其拉出，經一輪「苦戰」後，3名督察合力終將鱷魚放入長網內，鱷魚被捕獲後在網內亦有嘗試掙扎。



深水埗大埔道一單位內驚現一條長約1米多的暹羅鱷，愛協督察成功用套索同長網，將其安全捕捉，並發現其腳部受傷。（愛協提供）

現場有街坊指，涉事暹羅鱷一度逃跑至一間泰國菜館內；亦有附近女中醫師目擊事發一刻，她指在店舖對面斑馬線見到有兩名穿制服人士手持一個網，旁邊有警員，之後人員成功網住一條鱷魚，並將其放入鐵籠內運走，又形容當時鱷魚並不生猛「好老實」。她續指，後來得知附近疑有居民飼養涉事鱷魚，懷疑牠意外跌落天井。

香港兩棲及爬蟲協會創辦人及董事會主席楊嘉文接受《香港01》電話訪問指出，暹羅鱷若混有雄性灣鱷基因，最長可達6米，且對人類有攻擊性，但一般不會主動攻擊。市民若遇到鱷魚，不應嘗試捕捉，應遠離並報警或向專業人士求助。

涉事鱷魚匿藏在雜物下。（愛協提供）

愛協表示，今日中午約1時，警方致電愛護動物協會熱線，表示有市民於深水埗大埔道一住宅樓宇發現一條鱷魚並受傷。愛協隨即派出數名督察攜同適當裝備到場協助。到達現場後，發現該條鱷魚匿藏於住戶單位平台雜物底下。經評估現場情況後，督察成功以套索及長網將牠安全捕捉。

現場觀察所見，鱷魚其中一隻腳懷疑受傷。原本愛協於現場等候漁農自然護理署接收及跟進，惟基於動物受傷情況及福利考慮，決定先將鱷魚送往愛協青衣中心作進一步檢查及照顧。

愛協獸醫已為鱷魚進行初步檢查及X光檢驗。該鱷魚體型較小，長約1米多，估計屬未成年的暹羅混血鹹水鱷。鱷魚屬危險野生動物，私人飼養不但十分危險，亦很可能涉及違法行為。即使屬幼年個體，隨着成長亦可對人和其他動物構成嚴重威脅。

愛協呼籲市民，切勿飼養鱷魚等危險野生動物作寵物。如發現懷疑有人非法飼養，或有相關動物受傷、被棄置或在社區出沒，應保持距離，切勿自行處理，並立即報警或通知相關部門跟進。

深水埗大埔道一單位內驚現一條長約1米多的暹羅鱷，愛協督察成功用套索同長網，將其安全捕捉，並發現其腳部受傷。（愛協提供）

漁護署回覆《香港01》查詢指，於今日下午接獲警方轉介，指有市民報告於深水埗一住宅單位露台內發現一條鱷魚。愛護動物協會人員到場將鱷魚檢走。本署人員其後由愛護動物協會接收該條鱷魚。經初步檢查，該條鱷魚長約1.5米，品種仍有待進一步確定。該署將就鱷魚的來源作進一步調查。

署方指出，所有鱷魚均屬《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄I或附錄II動物。根據《保護瀕危動植物物種條例》（第586章），除非獲得豁免或另有規定，管有附錄I或附錄II物種須領有管有許可證或相關文件證明動物來源。漁護署提醒巿民，在沒有相關許可證或未獲豁免情況下進口、出口、再出口或管有鱷魚均屬違法。

深水埗大埔道一單位內驚現一條長約1米多的暹羅鱷，愛協督察成功用套索同長網，將其安全捕捉，並發現其腳部受傷。（愛協提供）

深水埗大埔道一單位內驚現一條長約1米多的暹羅鱷，愛協督察成功用套索同長網，將其安全捕捉，並發現其腳部受傷。（愛協提供）

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2023年八鄉錦上路蓮花地一處民居外亦發現一條約2米長的雌性暹羅鱷，當時警方及漁護署只用短短10秒內用工具將鱷魚撳地制服。其後涉事暹羅鱷被送往海洋公園暫居，園方指鱷魚身長約1.9米，體重約35公斤，年紀約4歲，並形容牠「表現活躍」

2023年八鄉錦上路蓮花地發現暹羅鱷

該條鱷魚長約一米，腹部肥大，頭部及四肢曾郁動。（蔡正邦攝）