深水埗鱷魚｜專家：暹羅鱷倘混灣鱷可長6米　對人有攻擊性勿試捉

深水埗今日（24日）中午驚現鱷魚，警方接獲報案後通知愛護動物協會人員檢走，再轉交漁護署。該鱷魚長約1.5米，愛協相信牠是未成年的暹羅混種鹹水鱷。香港兩棲及爬蟲協會創辦人及董事會主席楊嘉文接受《香港01》電話訪問指，暹羅鱷混灣鱷是常見品種，對人類有攻擊性；市民如發現鱷魚，應遠離並報警求助。



深水埗大埔道一單位內驚現一條長約1米多的暹羅鱷，愛協督察成功用套索同長網，將其安全捕捉，並發現其腳部受傷。（愛協提供）

香港兩棲及爬蟲協會創辦人及董事會主席楊嘉文表示，如該鱷魚有雄性灣鱷的基因，成年後可達6米長。他指出，暹羅鱷混灣鱷是常見品種，多由繁殖場繁殖而出。該品種的鱷魚為肉食性動物，對人有攻擊性，但非「會追住你咬」的動物，故認為只要並非與鱷魚一同身處在「好狹窄嘅地方」，基本上算是安全。

他提醒市民如發現鱷魚，切勿嘗試捕捉，「因為一捉佢，其實動物嘅天性就係會反抗」，應遠離鱷魚所在範圍，尋求專業人士協助或報警求助。

涉事鱷魚匿藏在雜物下。（愛協提供）

今日（24日）中午12時33分，警方接獲報案，指大埔道54號一單位露台，發現一隻約1米長疑似綠色蜥蝪。愛協人員接報到場檢走該爬行動物，經初步檢查後，相信為約1.5米長暹羅鱷，並將其轉交予漁護署。

愛協回覆《香港01》查詢時表示，今日中午接報後，隨即派出數名人員攜同適當裝備到場協助，最終人員成功以套索及長網將牠安全捕捉。就現場觀察所見，涉事鱷魚懷疑腳部受傷，基於動物受傷情況及福利考慮，愛協決定先將鱷魚送往愛協青衣中心作進一步檢查及照顧。

深水埗大埔道一單位內驚現一條長約1米多的暹羅鱷，愛協督察成功用套索同長網，將其安全捕捉，並發現其腳部受傷。（愛協提供）

漁護署回覆《香港01》查詢指，於今日下午接獲警方轉介，指有市民報告於深水埗一住宅單位露台內發現一條鱷魚。愛護動物協會人員到場將鱷魚檢走。本署人員其後由愛護動物協會接收該條鱷魚。經初步檢查，該條鱷魚長約1.5米，品種仍有待進一步確定。該署將就鱷魚的來源作進一步調查。

署方指出，所有鱷魚均屬《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄I或附錄II動物。根據《保護瀕危動植物物種條例》（第586章），除非獲得豁免或另有規定，管有附錄I或附錄II物種須領有管有許可證或相關文件證明動物來源。漁護署提醒巿民，在沒有相關許可證或未獲豁免情況下進口、出口、再出口或管有鱷魚均屬違法。

2023年八鄉錦上路蓮花地同發現暹羅鱷

2023年同樣有鱷魚發現案，不同的是今次鱷魚出沒在市區。2023年八鄉錦上路蓮花地一處民居外亦發現一條約2米長的雌性暹羅鱷，當時警方及漁護署只用短短10秒內用工具將鱷魚撳地制服。其後涉事暹羅鱷被送往海洋公園暫居，園方指鱷魚身長約1.9米，體重約35公斤，年紀約4歲，並形容牠「表現活躍」

2023年在八鄉錦上路蓮花地發現的鱷魚腹部肥大，頭部及四肢曾郁動。（蔡正邦攝）