海關港珠澳大橋口岸拘一男　荃灣毒品倉檢22公斤K仔值$840萬

海關昨日（24日）於荃灣緝毒，在一住宅單位內檢獲約22公斤的懷疑氯胺酮（K仔），市值約840萬港元，拘捕一名涉案男子。



海關毒品調查科毒品調查第三組調查主任卓主烽交代案情。（羅日昇攝）

海關毒品調查科毒品調查第三組調查主任卓主烽指，海關鎖定一名目標男子，懷疑他管有一個位於荃灣的毒品分銷中心。昨日（24日）關員在港珠澳大橋香港口岸，將該名男子拘捕，其後押解到荃灣一個住宅單位搜查，檢獲約22公斤懷疑氯胺酮及一批懷疑毒品包裝工具。被捕男子31歲，報稱無業，被控一項販運危險藥物罪，案件將於明日（26日）於西九龍裁判法院提堂。

據了解，涉案男子於2025年9月開始租用涉案單位，每月大約1.5萬元租金，估計毒品供應新界區的拆家及用家。

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海關留意到販毒集團利用一般的住宅單位作為掩飾去進行毒品的儲存、包裝及分銷。 不法分子將販毒活動混入日常的生活環境當中，企圖增加海關人員的執法難度。海關呼籲業主出租單位前，要多留意租客背景，避免單位被用作非法用途。如果懷疑租客使用單位進行任何販毒活動，可以透過海關24小時舉報熱線 1828080，又或透過舉報罪案專用電郵（crimereport@customs.gov.hk）提供資料。