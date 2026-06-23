海關破$4600萬空運毒品案　揭油漆罐藏百公斤K仔　追查再檢毒包裹

香港海關今日（23日）交代一宗大型空運貨物販運危險藥物案件，拘捕兩名男子。海關本月19日晚上在香港國際機場空運貨站，截查一批由荷蘭抵港、申報為「油漆」的貨物。該批貨物共180箱，總重量達1,172公斤。海關在該批1,080罐油漆中，揭發其中413罐藏有毒品，共檢獲約100公斤懷疑「氯胺酮」（俗稱K仔），估計市值高達3,800萬港元；並於其後行動中再檢獲3.5公斤懷疑「依托咪酯」毒包裹，估計市值約830萬港元。全案檢獲毒品總市值約4,630萬港元。



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機場科空運貨物第一組督察陳澤熹指，海關人員首先利用X光機掃描，分析影像時發現部分紙箱內，存有外觀相同、但內部影像密度不平均的油漆罐，懷疑當中藏有違禁品，遂深入檢查。抽檢期間，海關人員提起及搖晃懷疑有問題的油漆罐，發現內部並無液體流動跡象，於是打開油漆罐檢查，結果發現多包結晶體。經毒品快速測試，證實該批結晶體為懷疑毒品氯胺酮。

海關毒品調查科機場調查課高級調查主任梁文聰指，海關毒品調查科接手調查後，於昨日（22日）在觀塘展開監控遞送行動。人員在中午時分拘捕一名負責簽收貨物的62歲本地男子，以及另一名在旁監控收貨過程的28歲本地男子，兩人均報稱無業。

人員隨後突擊搜查一個位於觀塘工業大廈的單位，並在單位內發現一批可用作開啟貨物的工具。海關相信該單位是用作暫存及處理該批毒品。

經進一步調查，海關再於今日（23日）掩至元朗一間快遞中心，再截獲一個由馬來西亞寄出、相信與本案有關的包裹。海關在包裹內檢獲3.5公斤懷疑「依托咪酯」，估計市值約830萬港元。兩名被捕男子現正被海關扣留調查，海關不排除有更多人被捕。