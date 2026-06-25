深水埗鱷魚︱漁護發現逾60蜥龜蛇等半數屬瀕危　被捕女稱教育用途

深水埗一大廈單位露台昨晚（24日）驚現一條1.5米長的暹羅鱷，專家稱暹羅鱷混灣鱷是常見品種，對人類有攻擊性；最終由愛協人員捉走，轉交漁護署，一名女子被捕。漁護署表示，今日（25日）凌晨聯同警方到涉事單位採取聯合行動，共發現64隻爬行、兩棲及節肢動物。



署方指，有關鱷魚初步鑑定為屬《公約》附錄I的灣鱷，連同該鱷魚，共檢走30隻為瀕危爬行動物，包括圓尾蜥、亞達伯拉象龜、草原巨蜥、紅尾蚺及緬甸蟒等，由署方檢走。涉案的35歲女子，聲稱管有該批動物作教育用途，但由於她未能出示管有許可證或相關證明，人員將其拘捕。據了解，該條暹羅鱷情況穩定，現時安置於漁護署轄下的設施。



漁農自然護理署聯同警方於深水埗大埔道一單位採取突擊搜查行動，連同早前捕獲的一條鱷魚，合共檢獲30隻瀕危爬行動物。其中包括圓尾蜥、亞達伯拉象龜、草原巨蜥、紅尾蚺及緬甸蟒等。（漁護署圖片）

漁護署稱，就昨日在深水埗大埔道一單位平台發現鱷魚個案，警方繼續展開深入調查，並鎖定該單位平台旁邊大廈的一個涉事單位。今日（25日）凌晨約零時30分，警方聯同漁護署到涉事單位採取聯合突擊搜查行動，漁護署人員在單位內發現共63隻爬行、兩棲及節肢動物

連同早前捕獲的一條鱷魚，人員檢獲30隻屬《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（《公約》）附錄列明的瀕危爬行動物，包括屬《公約》附錄I的三隻圓尾蜥，及屬《公約》附錄II的10隻龜、10隻蜥蜴及六條蛇，涉及的物種包括亞達伯拉象龜、草原巨蜥、紅尾蚺及緬甸蟒等。

漁農自然護理署聯同警方於深水埗大埔道一單位採取突擊搜查行動，連同早前捕獲的一條鱷魚，合共檢獲30隻瀕危爬行動物。其中包括圓尾蜥、亞達伯拉象龜、草原巨蜥、紅尾蚺及緬甸蟒等。（漁護署圖片）

署方續指，一名35歲本地女子向執法人員表示其為該批動物的管有人，並稱管有該批動物作教育用途。由於該名女子未能出示管有許可證或相關證明，漁護署遂以涉嫌非法管有《公約》附錄I及附錄II瀕危物種拘捕該名女子，並檢取合共30隻瀕危爬行動物，包括昨日捕獲的鱷魚，作進一步調查。有關鱷魚初步鑑定為屬《公約》附錄I的灣鱷。

據了解，該條鱷魚情況穩定，署方會繼續觀察其情況；所有檢獲的動物安置於署方轄下的設施，署方會為該鱷魚及其他動物提供適切的照顧。

漁農自然護理署聯同警方於深水埗大埔道一單位採取突擊搜查行動，連同早前捕獲的一條鱷魚，合共檢獲30隻瀕危爬行動物。其中包括圓尾蜥、亞達伯拉象龜、草原巨蜥、紅尾蚺及緬甸蟒等。（漁護署圖片）

根據《保護瀕危動植物物種條例》（第586章），除非獲得豁免或另有規定，管有附錄I或附錄II物種的人必須持有管有許可證或相關證明文件以證明動物的來源。

漁護署發言人表示，非法管有瀕危物種屬於嚴重罪行。任何人士如違反《保護瀕危動植物物種條例》，一經定罪，最高可被罰款1,000萬元及監禁10年，相關物品亦會在定罪後被充公。

為保障公眾安全，漁護署強烈呼籲市民切勿在家中飼養具危險性或具攻擊性的動物。此外，不同動物有不同的特別需要，野生動物對環境有特定要求，從動物福利角度，牠們並不適合一般家庭飼養。

政府致力保護瀕危物種。漁護署會保持警覺，持續從不同渠道加強監察及搜集情報，並積極採取執法行動，打擊相關罪行。如市民發現任何懷疑非法管有瀕危物種的情況，請致電2150 6978或發送電郵至espint@afcd.gov.hk舉報。

深水埗大埔道一單位內驚現一條長約1米多的暹羅鱷，愛協督察成功用套索同長網，將其安全捕捉，並發現其腳部受傷。（愛協提供）

深水埗大埔道一單位內驚現一條長約1米多的暹羅鱷，愛協督察成功用套索同長網，將其安全捕捉，並發現其腳部受傷。（愛協提供）

據了解，周二晚上9時左右，姓許男子在家中露台聽到巨響，以為大風吹倒雜物沒有為意。至周三上午11時半，他再次返回露台時，赫見一隻鱷魚藏身儲物區內，於是報警。

警方及愛協人員到場後捕獲該鱷魚，經調查懷疑牠來自隔壁單位的露台，於是聯絡單位住戶，至今日（25日）警方聯同漁護署人員於凌晨進入該單位調查，發現養殖了大量動物，包括多隻受管制瀕危動物，而且未能提供有效養殖准許證及未能交代有關瀕危動物來源，於是由漁護署人員拘捕該女子，並檢取相關瀕危動物。

涉事鱷魚匿藏在雜物下。（愛協提供）

昨日（24日）中午12時33分，警方接獲報案，指大埔道54號一單位露台，發現該鱷魚。愛協人員接報到場檢走，經初步檢查後，相信為約1.5米長暹羅鱷，轉交予漁護署。

消息稱，鱷魚由毗鄰大廈跌落，警方其後在肇事單位發現一批爬蟲類動物，包括蛇、蜥蜴及龜，部是屬瀕危物種。