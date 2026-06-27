屯門工廈偷信｜筷子夾信盜$8000公司支票兌現　兩人落網一人在逃

屯門恆威工業中心日前有人偷信，閉路電視顯示，3名男女在大堂用筷子伸入信箱，夾出多封信，篩選想要的信件後放回其餘信件。警方昨日（26日）接獲市民報案指郵寄支票尚未收到，經調查發現一張被盜取的面值8,000元支票已被兌現。



警方翻查大量閉路電視片段後迅速鎖定目標，昨日（26日）以「盜竊」罪拘捕一名53歲男子及一名33歲女子，兩人報稱無業；正追查另一名在逃男同黨。



女子用筷子夾出信件。

警方表示，昨日（26日）接獲市民報案，指在網上群組發現屯門區某工廠大廈，有3名可疑人偷取信件。報案人隨即聯絡相關客戶，確認客戶較早前已寄出兩張分別8,000元及800元的支票，惟報案人至今仍未收到。經確認後，其中一張支票已被兌現，懷疑兩張支票已被人盜取，因此報警求助。

屯門恆威工業中心有人用筷子偷取信箱內的信件，警方經調查後拘捕兩人，仍在追緝一人。（陳浩然攝）

警方深入調查，翻查工廠大廈大量閉路電視，並在區內搜集情報，鎖定兩男一女涉案者。探員昨日（26日）以涉嫌「盜竊」拘捕一男一女（53及33歲），兩人均報稱無業，行動中檢獲疑犯案發時身穿衣物。據悉，被捕男女居住區內，盜取一張寫上公司抬頭的支票，兩人與涉事公司均無關係。

警方檢獲兩名男女犯案時身穿衣物。（陳浩然攝）

初步調查顯示，3名涉案者在清晨時分，趁工廠大廈保安鬆懈時，由女被捕人用筷子夾取工廠大廈信箱內信件，交由男同黨拆開，發現內藏支票後，偷走支票往兌現，令受害人損失8,000元。

屯門警區刑事調查隊督察李嘉誠指，警方現正通宵扣查兩名被捕人，調查犯案動機及有否牽嫌其他同類案件，現正追捕另一名在逃者。據知警方就案件暫只接獲一宗報案。市民如有任何懷疑，請致電3661 5852聯絡屯門警區刑事調查隊第九隊。

屯門警區刑事調查隊督察李嘉誠交代案件，指已拘捕兩男女。（陳浩然攝）

恆威工業中心管業處日前已在張貼公告，指近期發現有信件不翼而飛，翻查閉路電視片段發現有人伸手入他人信箱「撩信」，並取走不屬於自己的信件，管業處已就上述事件報警，並警告「有關人士」切勿擅自取走他人信件。

恆威工業中心管業處張貼公告，提醒切勿擅自取走他人信件。（黃學潤攝）

該工廈商戶黃小姐日前向《香港01》透露，有客戶在約一星期前寄出支票，惟她仍未收到。她無奈指出，若事先得知有人寄信，尚能察覺；但若寄件人未有提早知會，根本無從得知信件是否已遭人盜走。

涉事大廈為恆威工業中心。（黃學潤攝）

警方呼籲，市民及保安人員應多加留意信箱，留意是否有被干擾過的痕跡，及留意信箱附近有否可疑人出現。若有郵寄支票，在對方寄出一段時間後仍未收到，可致電銀行查詢，以確認支票會否在不知情下被兌現。

盜竊罪一經定罪，最高可以判處10年監禁，市民切勿以身試法。