男童練跑暈倒亡｜死者無已知長期病　兒科醫生不排除兩器官出事

一名11歲男童今日（27日）下午於將軍澳寶康路運動場跑步後猝斃。消息指，男童近兩三個月開始每周練跑，事發時跑完400米後，坐在地上有輕微嘔吐，之後暈倒，教練即時為他急救，惜返魂乏術。其後，男童多名親友到醫院了解，目送孩子的遺體被送往殮房，悲痛欲絕。



據了解，男童過往身體健康，近日亦沒有不適；較早時有指他懷疑中暑。兒科醫生伍永強接受《香港01》電話訪問時表示，一般人中暑甚少會在幾分鐘內失救。他指一個平時看似健康的孩童在運動後驟逝，不排除是心臟及大腦突然出現問題，引發心律不整或腦出血。該名男童的死因仍有待解剖及病理學研究確認。



將軍澳運動場一名男童練跑時暈倒，昏迷送院後不治，死者親友趕到將軍澳醫院了解，目送男童遺體由醫護人員送往殮房。（梁偉權攝）

有人推測男童或是中暑後出事。伍永強指，香港氣溫未至極度酷熱，且跑400米的距離不算長。一般中暑涉及身體發熱、癱軟等漸進過程，甚少會在幾分鐘內失救，何況當時身邊人有即時施援。

伍永強分析，一個平時看似健康的孩童在運動後驟逝，醫學上主要會考慮心臟及大腦兩個器官出現急性病變。心臟是起搏器，持續調整心律，但當運動達到某個「臨界點」時，可能突然引致心律不整。這種情況若能及時使用自動心臟除顫器（AED）或進行心肺復甦術，均有可能救回；但若急救不夠及時，便可能導致死亡。

另外，若孩童腦內的微細血管天生駁錯位，或患有輕微的動脈瘤、靜脈發展不良，在劇烈運動血壓上升時，可能會突然腦出血。不過，伍永強指出，事主死因仍有待解剖檢驗及病理學研究確認。

案發於6月27日下午5時11分，警方接獲報案，將軍澳寶康路運動場內，一名11歲男童懷疑中暑，嘔吐後暈倒。救護人員趕至，男童已無呼吸脈膊，被急送至將軍澳醫院搶救，惟證實不治。警方正調查事發原因，封鎖運動場一範圍，並翻查閉路電視。

現場消息指，男童姓曾，過往身體健康、沒有已知長期病患，他自今年4月起每周練跑。今午約1時半，男童由父親陪同到達將軍澳運動場。至下午4時許，男童在教練帶領下完成熱身；隨後他在下午約5時05分完成400米跑步，之後坐在地上並有輕微嘔吐，其後更失去知覺，在現場已沒有呼吸脈搏。教練見狀立即報警及為他進行心肺復蘇，並用自動心臟除顫器（AED）為他急救。惜男童送院後終告不治。

將軍澳運動場一名男童練跑期間暈倒不治。（梁偉權攝）

根據天文台資料，將軍澳區今日最高溫度約為31.8度，在中午約12時半錄得，當時相對濕度72%；至下午5時11分，該區氣溫為28.8度，相對濕度84%。