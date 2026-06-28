裕民坊封閉│街坊用菲林記錄　籲大眾多影相擺上網以勾起集體回憶

隨著一排排水馬，貿貿然在黑夜中的路中心築起，東九龍人熟悉的「裕民坊」，正式在時代的巨輪下劃上了句號。一夜之間，這座「東九龍靈魂」，在急促的城市發展步伐中落幕。不少在東九龍如觀塘、將軍澳一帶長大的街坊，為此亦只能輕歎。



今日（6月28日／星期日）凌晨零時，屹立多年的裕民坊準時「謝幕」。《香港01》於今日下午趁上址已不能通車之際，重返裕民坊尋找一些人與事。

阿神緩緩地將菲林放入相機，準備記錄已封閉的裕民坊。(王譯揚攝)

30出頭、不願出鏡的東九龍街坊阿神（Arson），趁周日帶著一台舊式手動菲林相機，將菲林放入菲林閘中，輕拉起過片手柄、慢慢對焦、再按下快門。用舊有的方式、慢慢細味舊有的事物與角度。

阿神與裕民坊的緣分，始於他的學生時代。他當時為中學生，聽到有人說「開始拆喇!」是裕民坊的那幢標誌性舊樓：「呢度以前有Pizza Hut，有McDonald's。跟住全部去拆。」於是就想用圖片將眼見的記錄下來。

已經封閉了的巴士站。(王譯揚攝)

被問到用菲林機的原因，他直言有玩開影相，反而覺得用菲林比數碼更方便：「菲林就方便啲嘅啫，唔需要tune返（色調）。」他又指，同一個位置、同一個角度，可能都會幾年影一次，以不停更新同一片風景的圖像記錄。

在本港只有舊區，才會有用「坊」這個字命名的地域。阿神邊影邊說「叫做裕民坊，係一個社區啦，個感覺好唔同：好少馬路叫坊㗎嘛。」他續道：「裕民坊其實就係一個大型樞紐」，無論上水、大埔、定將軍澳，都可以在此坐車前往。不止是街坊、其實亦是與其他區路過的人的情感樞紐：「可以話係東九龍嘅靈魂。」

寫有「裕民坊」的路牌已被遮蔽。(王譯揚攝)

對於時代要進步，阿神直言明白好多東西舊了就需要改善，「但唔係咁樣個形式，完全係一個翻轉，冇咗以前個社區連結。好似依家個計劃係想做高級零售，就同原本個社區嗰個連結係斷開咗。」

但講到尾，裕民坊執閉重建已成事實。阿神呼籲大眾可以多在社區拍攝，不止裕民坊。將相片上傳到社交媒體，Facebook、IG等等，相片可以觸動人的心靈，勾起人的集體回憶。在網上大家看著照片交談、交流，記憶就不會消失。

對於時代要進步，阿神直言明白好多東西舊了就需要改善，「但唔係咁樣個形式，完全係一個翻轉，冇咗以前個社區連結。好似依家個計劃係想做高級零售，就同原本個社區嗰個連結係斷開咗。」(王譯揚攝)

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28日凌晨零時，工人準時將裕民坊封閉。(李家傑攝)

28日凌晨零時，工人準時將裕民坊封閉。(李家傑攝)