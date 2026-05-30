觀塘市中心重建　裕民坊同仁街行車道6.28起封閉　21條路線受影響

為配合市區重建局「觀塘市中心2.0」（KTTC2.0）項目最後一期發展的地下管線改道工程，裕民坊及同仁街的行車道將於6月28日（周日）凌晨零時起正式封閉。屆時，途經該處的18條巴士路線、兩條小巴路線及跨境巴士服務，將全面實施新安排，原有的士站亦會停用。



裕民坊設置「KWUN TONG」立體字大型燈飾供市民觀賞和拍照打卡。

市建局表示，為了加快推動KTTC2.0項目，局方決定提前為項目地底的公用設施管線進行改道。由於涉及範圍廣泛，須裕民坊及同仁街的行車道封閉。

市建局已與相關政府部門及各公共運輸營辦商完成協調。受影響的18條巴士及兩條小巴路線將改為停靠附近現有或新設的站點，具體位置如下：

裕民坊公共運輸交匯處



觀塘道（西行）近駿業里



物華街（西行）：新增巴士站，鄰近裕民坊公共運輸交匯處出入口。



協和街（北行）：新增巴士及小巴站，鄰近同仁街入口。



為配合市區重建局「觀塘市中心2.0」（KTTC2.0）項目最後一期發展的地下管線改道工程，裕民坊及同仁街的行車道將於2026年6月28日（周日）凌晨零時正起正式封閉。（市建局提供）

至於其他交通工具方面，原設於裕民坊的的士站將會停用，乘客可使用鄰近現有的四個上落客點；跨境巴士則將統一改於裕民坊公共運輸交匯處內同站上落。

市建局將在同仁街中段開闢一條連接協和街的臨時行人通道，方便市民往返港鐵觀塘站及協和街新增的車站。

此外，裕民坊及同仁街的部分行人路段在工程期間仍會維持開放，市民可繼續經此往返港鐵觀塘站、裕民坊公共運輸交匯處，以及協和街、物華街和康寧道一帶。

市區重建局。（資資料圖片）

市建局將由明日（31日）起，會在觀塘市中心主要地點張貼大型橫額及海報，並透過網上短片發放相關公共運輸資訊。自6月上旬起，市民亦可前往裕民坊商場及觀塘民政事務處等指定地點索取詳細的資訊單張。

2026年6月21日至7月6日（封路前後共兩星期），市建局將派出多名「公共運輸資訊服務大使」，於觀塘市中心主要路口、受影響巴士站及裕民坊公共運輸交匯處巴士閘口附近駐守，派發單張並即時解答市民查詢。