裕民坊同仁街永久封閉｜6.28起增巴士專線　減輕開源道迴旋處壓力

市建局表示，觀塘裕民坊及同仁街的行車道將於下周日（28日）凌晨零時起封閉，以配合「觀塘市中心2.0」項目最後一期發展的地下管線改道工程。市建局指，封路後將會優化裕民坊公共運輸交匯處小巴出入口的交通燈，容許小巴由交匯處駛出後直接右轉往協和街南行，從而減低物華街的交通流量。



此外，協和街南行與物華街交界交通燈控制路口已增設巴士專用線，讓協和街南行的巴士右轉入物華街，毋須繞經開源道迴旋處，從而減輕迴旋處的交通壓力。



市建局「公共運輸資訊服務大使」於2026年6月21日至7月6日，每日早上7時至晚上十時在觀塘市中心多個地點派發資訊單張，並解答市民有關乘車及交通安排的查詢。（市建局）

市建局「公共運輸資訊服務大使」於2026年6月21日至7月6日，每日早上7時至晚上十時在觀塘市中心多個地點派發資訊單張，並解答市民有關乘車及交通安排的查詢。（市建局）

市建局指，封路後，裕民坊交匯處小巴出入口的交通燈號將會優化，容許小巴由交匯處駛出後直接右轉往協和街南行，從而減低物華街的交通流量，並縮短部份小巴路線的行車時間。

市建局：協和街南行巴士入物華街毋須經開源道迴旋處

協和街南行與物華街交界交通燈控制路口亦已增設巴士專用線，讓協和街南行的巴士右轉入物華街，毋須繞經開源道迴旋處，從而減輕迴旋處的交通壓力。市建局與巴士營辦商已於4月下旬安排巴士試行該專用線，並在物華街西行新巴士站進行運作測試，結果顯示路口運作暢順。

此外，運輸署將於封路後適當調節附近交通燈號以理順車流；警方亦會在封路初期加強交通管理。市建局會與相關部門密切留意封路後的交通情況以及公共運輸服務的運作，並在有需要時作出適當調整。