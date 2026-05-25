紅磡虐畜案｜長生店貓仔斷尾疑中毒送醫亡　動物組織懸賞$1萬緝兇

紅磡老龍坑街一間提供殯儀服務的長生店所「放養」的2歲雄性貓貓，昨午（24日）疑遭虐待，負傷歸店。貓主見其尾部近乎斷開，嘴部發紫疑中毒，即攜貓往寵物診所求醫，惜終返魂乏術。警方將案件暫列「殘酷對待動物」跟進。



亞洲善待動物組織（PETA）今午（25日）於Facebook專頁發文，稱懸賞港幣1萬元，追緝虐貓兇徒；呼籲任何目擊者或知情者立即向警方提供線索，協助將施虐者繩之於法。



主人將貓咪遺體帶回長生店後再報警，由愛協人員檢走。（羅日昇攝）

亞洲善待動物組織於帖文中強調，虐待動物從來不是小事，更不是所謂的「惡作劇」。研究早已指出，對動物施暴與對人施暴之間存在明確關聯。組織憂慮當一個人能對弱小生命做出如此殘忍的行為，下一次受害的可能不止是動物；呼籲目擊者不要沉默，如有任何消息便即時檢舉。

亞洲善待動物組織懸賞港幣1萬元，追緝虐貓兇徒。（PETA 亞洲善待動物組織 FB）

案發於昨日（24日）下午3時36分，老龍坑街12號一間提供殯儀服務的長生店姓劉（39歲）女負責人報案，指其飼養的一隻貓疑遭剪尾、且嘴部發紫疑中毒，攜貓往寵物診所求醫後，證實不治。多名警員到場調查；愛護動物協會亦派員到場協助檢走貓屍。

消息指，涉案貓貓為雄性，約2歲，初生不久即由上址長生店「放養」。晒午2時許牠突負傷歸來，主人赫見其尾部受傷、近乎斷開，嘴部發紫，立即帶牠向獸醫求診，惜終返魂乏術，隨後將貓屍抱回店內及報警。警方將案件暫列「殘酷對待動物」，交由九龍城警區刑事調查隊第五隊跟進。

主人將貓咪遺體帶回長生店後再報警。

愛協回覆查詢時表示，昨日中午接獲警方轉介，愛協督察隨後到場協助調查。據知，該貓隻中午曾離開店舖，其後返回店舖時，主人發現牠尾部受傷。該貓隻為成年本地短毛貓、雄性、虎紋色。愛協督察到場時，貓隻已死亡，初步檢查發現牠尾部受傷，遺體將暫存愛協青衣中心待進一步安排。

該長生店的Facebook專頁可見，曾經飼養一隻貓「鵪鶉」，牠於2024年9月以16歲高齡逝世，店方當時為其舉行「告別禮」讓街坊送貓貓最後一程。據了解，貓主有朋友其後於大埔林村，拾獲今次案中的貓貓，轉贈貓主飼養。

主人將貓咪遺體帶回長生店後再報警，由愛協人員檢走。（羅日昇攝）

現場為紅磡老龍坑街12號一間長生店，女貓主（白衣）在場助查。（羅日昇攝）