海關大埔露天停車場截可疑貨車　檢$136萬私煙拘運輸工

海關今日（30日）在大埔進行反私煙行動。行動中，人員於截獲一輛可疑貨車，於車內及地下位置共檢獲約30萬支懷疑私煙，估計市值約136萬元，應課稅值約100萬元，並隨即拘捕一名男運輸工人及檢取涉案車輛。海關相信，是次行動成功搗破一條位於大埔區一帶的私煙供應鏈。



行動中，人員於共檢獲約30萬支懷疑私煙，估計市值約136萬元，應課稅值約100萬元，同時拘捕一名涉案男運輸工。（海關提供）

海關稅收罪案調查科稅收調查第二組調查主任蔡卓勳稱，今日清晨時分，海關人員於大埔一個露天停車場採取反私煙行動期間，發現一輛可疑車輛。當時一名男子正在將一批貨物搬入貨車車斗內，海關人員隨即上前截查，並在車內及附近地下位置合共檢獲約30萬支懷疑私煙，該名男子隨即被拘捕。

被捕男子報稱運輸工人，他現正被扣留調查。海關亦會向法庭申請充公被用作運載私煙的車輛。

行動中，人員於共檢獲約30萬支懷疑私煙，估計市值約136萬元，應課稅值約100萬元，同時拘捕一名涉案男運輸工。（海關提供）

蔡卓勳續指，經初步調查顯示，不法份子為降低被執法人員偵查的風險，刻意揀選清晨時分運送大批私煙，亦挑選地區偏遠且人流稀少的泊車位置裝卸貨物，以掩飾其非法活動。海關會繼續追查私煙的來源及去向，不排除有更多人被捕。

海關重申，會繼續透過情報主導及地區巡查，從不同層面全方位打擊私煙活動，堵截不同方式及渠道。根據《應課稅品條例》，任何人處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

行動中，人員於共檢獲約30萬支懷疑私煙，估計市值約136萬元，應課稅值約100萬元，同時拘捕一名涉案男運輸工。（海關提供）

市民如發現懷疑私煙活動，可致電海關24小時熱線 182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）提供資料。