哥倫比亞抵港空運包裹藏毒　海關追查拘2女　共檢$400萬毒品

海關表示，昨日（本周一/6月29日）在香港國際機場、大角咀以及東涌檢獲共約5公斤懷疑可卡因、3.5克懷疑冰毒、0.3克懷疑海洛英以及少量毒品吸食工具，估計市值共約400萬元，拘捕兩名女子。



海關檢獲共約5公斤懷疑可卡因、3.5克懷疑冰毒、0.3克懷疑海洛英以及少量毒品吸食工具，估計市值共約400萬元。（海關提供）

海關昨日透過風險評估，於機場查驗一件從哥倫比亞到港的空運包裹。經檢查後，關員於包裹內發現約5公斤懷疑可卡因。跟進調查後，關員昨日採取監控遞送行動，在大角咀拘捕兩名44歲和51歲懷疑涉案女子。其後海關在她們分別位於大角咀和東涌的住所進行搜查，再檢獲3.5克懷疑冰毒、0.3克懷疑海洛英以及少量毒品吸食工具。案件仍在調查中。

海關會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。此外，市民亦要避免將個人資料或地址交予他人以作收取包裹或貨物用途。

海關檢獲共約5公斤懷疑可卡因、3.5克懷疑冰毒、0.3克懷疑海洛英以及少量毒品吸食工具，估計市值共約400萬元。（海關提供）

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。海關提醒市民，切勿心存僥倖，鋌而走險。販運危險藥物屬嚴重刑事罪行，一經定罪，將對他們的前途造成嚴重影響。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑販毒活動。