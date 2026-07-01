19歲男扮內地特務呃5婆婆$820萬　派手機專線聯絡　警檢假協警證

警方偵破一宗「假冒內地官員」電話騙案，並於6月29日在觀塘拘捕一名19歲無業男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。被捕男子涉嫌在案中扮演「特務」，向受害人派發電話及展示虛假「協警」工作證，他牽涉5宗同類騙案，涉款高達820萬元，受害人全為年逾六旬的退休婦人，而單一案件最高損失達300萬元。



新界北總區科技及財富罪案組第2C隊高級督察馮達仁表示，警方於6月22日接獲報案，一名受害人指收到自稱內地執法人員來電，指其涉及內地犯罪活動，要求簽署保密協議及交出保證金。騙徒指示受害人到指定地點，由涉案的19歲男子以「特務調查人員」身分派發一部手提電話作專線聯絡，並展示虛假證件博取信任，其後騙徒要求受害人交出現金或轉帳至傀儡戶口。

警方經調查後鎖定疑犯，並於上月29日下午在其觀塘住所將19歲男子拘捕，當場檢獲一張「協警」工作證、5部手提電話以及相信用作製作保密協議的電腦及影印機。

被捕人將會被控一項「串謀詐騙」罪，案件將於明日（7月2日）上午在粉嶺裁判法院提堂。

新界北總區科技及財富罪案組第2C隊高級督察馮達仁交待案情。（蔡正邦攝）

警員深入調查發現疑犯另涉4宗尚未報案的同類騙案。當警方主動聯絡該4名受害人時，發現她們仍與騙徒保持聯絡，部分人更準備再次過數。警方即時介入，並成功攔截約36萬元犯罪得益。案中5名受害人背景相似，均為67至74歲的女性退休人士，單一案件最高損失達300萬元。

警方呼籲市民提高警覺，強調無論是內地或本地執法人員，絕對不會要求市民交收現金或進行轉帳匯款。市民如收到自稱執法人員的電話並提出相關要求，應多加核實，有懷疑可致電「防騙易熱線 18222」查詢。

警方重申，根據《香港法例第210章》，盜竊罪條例第17條，以欺騙手段取得財產屬嚴重罪行，一經定罪，最高可判監10年，市民切勿以身試法。