假冒內地執法人員3月呃9人$240萬　警拘大學生「特務」檢假輔警證

警方再破獲9宗假冒內地執法人員的電話騙案，分別發生於今年7月至9月。騙徒訛稱受害人在內地「洗黑錢」，再派「假特務」親身到受害人住所附近取「調查資金」。9名受害人年齡橫跨16至71歲，其中8人中計，共失240萬元港幣。據悉，最高一宗損失70萬元。



警方前日（3日）拘捕一名21歲本男大學生，他涉嫌「冒充警務人員」、「以欺騙手段取得財產」、及「企圖以欺騙手段取得財產」，人員在其住所搜獲假冒的香港輔警委任證、一份假保密令。



警方破獲9宗假冒公安電話騙案。（黃煦緻攝）

3個月9人報案 收內地執法人員來電指涉洗黑錢需錢證清白

今年7月至9月期間，警方接獲9人報案，他們均指曾收到一通不知名來電，對方自稱為內地執法人員，指控他們在內地涉及一些經濟犯罪活動，並要求受害人交出自己的資金予對方調查。由於受害人擔心自己涉案兼急於證明自己清白，於是聽從騙徒指示。騙徒在取得受害人的信任後，指示受害人到自己的住所附近，面見另一名特務調查人員。

當大8名受害人不虜有詐，接指示到各自的住所附近，會見另一名本地男疑犯。 該疑犯自稱為特務調查人員，協助受害人調查案件。 8名受害人面見「特務」後，共向特務交付港幣240萬元現金。剩餘一名受害人，於見面前察覺有詐，於是拒絕見面交付現金，幸無損失。據悉，當中損失最大一宗損失70萬元。

據了解，9名受害人年齡介乎16歲至71歲，包括3男5女及一名女童。他們報稱為內地留學生、家庭主婦，退休人士。

21歲男大學生扮「特務」 攜假委任證及保密令收錢

警方油尖警區科技及財富罪案組高級督察陸智灝指，受害人發現被騙後陸續報案，油尖警區刑事部接手調查，迅速翻查大量閉路電視片段，成功鎖定男疑犯的身份。 調查所得，該名男疑犯在上述9宗案件中，擔任扮演特務調查人員的角色，與多名受害人見面。該名男疑犯除了自稱為特務調查人員外，亦會向受害人展示委任證及保密令，並指示受害人簽署保密令及交付現金。

警員前日（3日）下午約5時，持法庭搜令長沙灣一住所內，拘捕一名21歲姓陳本地男子，他報稱為一名大學生。探員隨後在該名被捕人士的住所內，搜獲了兩張假香港輔警委任證，一份假保密令，一部手提電話，一部手提電腦，一部影印機，以及被捕人犯案時所穿的衣服。被捕人現正繼續被警方扣留調查，警方仍在調查他會否牽涉更多案。

警方油尖警區科技及財富罪案組高級督察陸智灝交代案件。（黃煦緻攝）

警方提醒市民，當接獲陌生來電，尤其來自海外或自稱執法人員的電話時，必須提高警覺，有需要時可與家人或身邊朋友商量。 警方重申，執法人員絕不會要求任何人進行銀行轉帳匯款或現金交易，或要求任何人提供自己的個人銀行戶口資料作調查之用。

市民如有任何懷疑，應致電「防騙易18222」熱線查詢。市民亦可下載流動電話應用程式「防騙視伏APP」(Scameter+)，以辨識詐騙及網絡陷阱，減低受騙風險。