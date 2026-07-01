合和商場賣限定陀螺　少年稱安排欠佳　$800掃貨買心頭好「鯊魚」

爆旋陀螺再掀起熱潮，今日（7月1日）有陀螺代理商在灣仔合和商場舉辦「爆旋陀螺X G1爭霸戰」，同時開設期間限定店，限定發售香港首次出售的陀螺，大批陀螺「發燒友」通宵排隊。惟昨晚（30日）因排隊安排混亂及主辦法提早「截龍」，令買家不滿出現騷動。據《香港01》記者所見，現場逾500人在等候，至今日早上11時正式開售，職員陸續派發籌號，買家魚貫而入，井然有序，其中有部分陀螺已售罄。



有排隊約20小時的少年買家共花費800多元買得多個爆旋陀螺，當中包括心頭好「鯊魚」（ UX-15 烈鯊鱗甲，人稱「鯊魚」）。他認為今次官方「安排有少少差」，出現排隊問題，「要我哋自己溝通先有（安排）措施」。



早上11時正式開售，買家魚貫而入，井然有序。（馬耀文攝）

黃同學1年前開始玩陀螺，今次並非他首次通宵排隊買陀螺，他指「出新（陀螺）都會排」。黃同學自昨日下午4時起開始排隊，至今早11時正式開售，他已經等待近20小時。由於等待時間長，他曾小睡一會。今日他購入了至少7個陀螺，花費約800元，更買到心頭好「鯊魚」。如果日後再有出售陀螺的活動，黃同學表示都會再排隊。

黃同學昨日下午4時起開始排隊，至開售已等待近20小時，最終花費約800元購入至少7個陀螺。（馬耀文攝）

黃同學今次購入的陀螺均為自用，平時會與同學和朋友「對戰」。雖然他沒有參加比賽，但如有機會他希望可以參加不同相關活動，甚至購入陀螺作收藏。

昨晚（6月30日）由於大批玩家早於官方排隊區開放時間排隊，主辦方提早於晚上8時許「截龍」，昨晚有人疑不滿提早「截龍」，情緒激動及鼓噪，驚動警方到場。黃同學認為官方「安排有少少差」，指當時官方不承認排隊人龍，不讓他們排隊，但同時隊外亦有一批人，直至「要我哋自己溝通先有（安排）措施」。

《香港01》記者到場所見，現場約500多人排隊等候。（馬耀文攝）

代理商萬信有限公司早前在Facebook公布，指籌號只會於當天早上發放，7月1日會派發250個籌號，規定每人每款貨品只限購買一件。現場可目，有部分陀螺已售罄。

有部分陀螺已售罄（馬耀文攝）

今早9時許《香港01》記者到場所見，約500多人排隊等候。

今早9時許，《香港01》記者到合和商場了解，現場約500多人排隊等候。（馬耀文攝）

現場有大批玩家等待開售。（馬耀文攝）

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陀螺代理商今日（7月1日）在灣仔合和商場舉辦「爆旋陀螺X G1爭霸戰」，同時在期間限定店限定發售香港首次出售的陀螺。（馬耀文攝）

6月30日晚排隊情況

綜合《香港01》讀者影片和網上瘋傳的影像，昨晚（6月30日）懷疑有人不滿提早截龍，因而情緒激動及鼓噪，片段拍到多人在上址大排長龍，人龍外有多人聚集商討對策，有一名胖漢和「四眼男」激動衝出，指住一個方向，大叫「叫齊啲兄弟」，亦有多名市民懷疑包圍職員理論，有人舉起雙手，相信勸阻眾人保持冷靜，但亦有民眾高呼「報警」，最終驚動警方到場調查。

警方昨日表示，晚上9時07分，一名年約10多歲男童，在灣仔合和商場一玩具店排隊購買陀螺，其間有約4至5人插隊，男童因擔心於是報警求助。警員到場調查，發現秩序良好，將案件列作「雜項」跟進。

有多名市民懷疑包圍職員理論，有人舉起雙手，相信勸阻眾人保持冷靜。（threads/jason_2.1.4）

有網民於晚上8點半表示已經截龍。（threads／jerry_wtszh）

有一名胖漢和「四眼男」激動衝出，指住一個方向，大叫「叫齊啲兄弟」。（讀者影片截圖）

大會指定排隊位置於合和商場4樓指定排隊區， 排隊區開放時間為每晚10時半準時開放，嚴禁過早排隊及滋擾。若於開放時間前出現人群聚集，商場保安有權勸喻離開。

多名網民早於萬信有限公司公布安排通宵排隊等派籌時，留言表達不滿，「下？即係叫個小朋友夜晚10:30pm開始排隊，等你朝早派籌，再3:30pm打比賽，你哋公司有冇諗過呢度幾多個鐘啊？我住大西北，唔好同我講派完籌叫我帶個小朋友返屋企瞓，再搭車出嚟打比賽！玩老豆老母定玩小朋友呀？」、「整個6至12歲嘅比賽，但諗唔到方法比6至12歲嘅朋友買到陀螺」、「網上登記抽籤形式購買最好，排隊只會助長排隊黨」。

萬信有限公司於facebook表示，每晚10時半準時開放排隊。（萬信有限公司facebook）

結果本周二（ 6月30日）現場的排隊安排，再度引發爭議，大批爆旋陀螺愛好者在社交平台直斥代理商安排不妥。

萬信有限公司同日晚上8時許在社交平台發出緊急通知，指基於公眾安全，商場要求大會即時截龍。公司指原定晚上10時半才開放排隊區，但合和商場現場已湧入遠超預期的人潮，為公眾安全，商場指示大會在現場必須即時截龍。公司呼籲買家切勿再前往合和商場排隊。現場保安已開始進行人群管制，請在場人士配合。公司並承諾會進行深刻檢討，並重新審視之後的派籌機制。