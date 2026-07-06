海關聯消防沙頭角搗非法油站檢2500公升汽油　男司機卸油斷正被捕

海關聯同消防處於今日（6日）下午在沙頭角一帶，聯合打擊非法加油活動，搗破一個非法電油加油站，共檢獲約2,500公升未完稅汽油，市值約8萬元，應課稅值約1.5萬元。行動中，人員截獲一輛懷疑正在卸載未完稅汽油的跨境私家車，並拘捕該車的本地男司機。



海關人員調查發現該私家車涉嫌改裝油缸，懷疑加大油缸容量，以走私大量未完稅電油到非法加油站卸載，並供應本港非法電油市場。在場亦發現用作記錄交易的帳簿、一批現金和大量入油工具。涉案車輛、涉案物品及油具均被檢取作進一步調查，不排除會有更多人被捕。



行動中，人員截獲一輛懷疑正在卸載未完稅汽油的跨境私家車，並拘捕該車的本地男司機。（海關提供）

該非法加油站以鐵皮圍封，消防處人員在內發現多個塑膠儲存缸，裝載大量懷疑未完稅電油，並放置於圍封鐵皮場的隱蔽處，以帳篷及帆布掩蓋；同時發現一名男子疑正卸載跨境私家車油缸內的電油，於場內其中一個塑膠儲存缸中。

海關提醒跨境司機切勿參與任何走私活動，如發現為走私目的而更改車輛的裝置、構造物或結構並加以利用，根據香港法例《進出口條例》，該車輛可予沒收。海關呼籲市民切勿光顧非法加油站，根據《應課稅品條例》，任何人若處理、售賣或購買未完稅燃油即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年，涉案車輛亦可能被充公。

海關聯同消防處搗破一個位於沙頭角的非法加油站，共檢獲約2,500公升未完稅汽油，市值約8萬元，應課稅值約1.5萬元。（海關提供）

根據《消防（消除火警危險）規例》，任何人為業務目的而管有或控制受管制物質，以轉注入汽車油缸，即屬犯罪。《危險品條例》亦規定，除非領有牌照或獲豁免，否則任何人製造、貯存、運送或使用危險品，即屬犯罪。一經定罪，首次定罪最高可被判罰款10萬元及監禁6個月，其後每次定罪，最高可被判罰款20萬元及監禁一年。

海關及消防處會繼續採取執法行動，打擊非法燃油活動。市民可致電海關24小時熱線182 8080，或消防處24小時舉報熱線5577 9666，舉報懷疑非法燃油活動。市民亦可透過消防處「火警危險電子投訴平台」（fhcp.hkfsd.gov.hk）上的「『油擊』舉報眼」舉報。