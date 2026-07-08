網上模型店收款後不交貨　涉$23.8萬　海關拘31歲男東主

海關昨日（7月7日）拘捕一名模型玩具零售商的男東主，他涉嫌在售賣模型玩具的過程中作出不當地接受付款的營業行為，違反《商品說明條例》（《條例》）。截至昨日，海關接獲的舉報涉及13名客人和276件玩具產品，款項共約23.8萬元。這是繼上月旺角好望角大廈模型店店主，涉於收款代訂模型及玩具後，未能於指定日期或合理時間內發貨，且未有適時退款被捕後，再有同類案件。



海關稱，早前接獲多宗舉報，指有人透過其公司網店、網上買賣平台及即時通訊軟件銷售模型玩具時，在接受客人付款預訂貨品後，未能於指定日期或合理時間內向客人供應訂購的貨品，亦未有適時安排任何退款。截至昨日，海關接獲的舉報涉及13名客人和276件玩具產品，涉及款項共約23.8萬元。

經調查後，海關人員昨日拘捕一名31歲懷疑涉案男子，他是該模型玩具零售商的男東主。案件仍在調查中，被捕男子現正保釋候查。

海關昨日拘捕31歲模型玩具零售商的男東，他現正保釋候查。（資料圖片）

海關提醒商戶應遵守《條例》的規定。根據《條例》，任何商戶在接受付款時，意圖不供應有關產品或意圖供應與有關產品有重大分別的產品，或沒有合理理由相信能在指定或合理的時間內供應有關產品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

此外，消費者應考慮向商譽良好之商戶訂購產品；於購買產品後，應保留交易文件如通訊對話紀錄、貨款轉賬收據等，以便日後有需要作出投訴時有所依據。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑違反《條例》的事宜。

上月24日，旺角好望角大廈兩間模型店，及其相應的網店，涉於收款代訂模型及玩具後，未能於指定日期或合理時間內發貨，且未有適時退款。海關接獲的舉報涉及26名客人和57件玩具產品，涉及款項共約9.8萬元。調查後海關人員拘捕41歲模型及玩具零售商男東主。