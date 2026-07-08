電影美術指導陸叔遠疑波蘭失聯　入境處證實接獲求助正跟進

藝術創作者莊丹妮在社交平台發帖，指其友人、年約70歲的電影美術指導陸叔遠（Robert Loh），自7月3日起在波蘭克拉科夫（Krakow）失聯，其最後現身地點為Galeria Krakowsk商場一帶。入境處稱，接獲相關求助後，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署、及中國駐波蘭共和國大使館了解情況。處方會繼續與公署及大使館保持緊密聯繫 ，跟進事件。



資深電影美術指導、時裝設計師、藝術家及策展人陸叔遠（陸叔），疑在波蘭失蹤。（莊丹妮fb）

莊丹妮指出，人稱「陸叔」的陸叔遠在1946年出生，是香港資深電影美術指導、時裝設計師、藝術家及策展人。她呼籲任何人如有陸叔遠的消息，可致電112聯絡波蘭警方，或致電+48 22 654 70 70聯絡波蘭失蹤人口熱線；亦可致電、經WhatsApp或微信，聯絡香港入境處「協助在外香港居民小組」24小時熱線1868。

資深電影美術指導、時裝設計師、藝術家及策展人陸叔遠（陸叔），疑在波蘭失蹤。（莊丹妮fb）

入境處表示，在外香港居民如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：(852)1868；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電「1868」熱線或使用1868聊天機械人；發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線或1868微信求助熱線；或提交網上求助表格求助。