國泰航空港飛英航班曾失聯　業界指戰機攔截目視非罕：年十幾廿單

國泰航空CX257班機上周六（4日）由香港出發飛往英國倫敦期間，疑飛至東歐國家羅馬尼亞領空時一度失去聯絡。北約隨即派出戰機攔截，隨後與客機恢復聯繫。香港專業飛行員協會主席張建龍今日（9日）接受電台訪問時指，民航機失去聯絡有一套嚴格且成熟的應變程序，而全球國際航班因聽錯頻道、無線電故障等原因導致短暫失聯不罕見，戰機攔截「一年也有十幾廿單。」



據了解，涉事客機為國泰航班CX624，由印度班加羅爾飛往香港。（資料圖片）

張建龍在商台節目《在晴朗的一天出發》中說，全球國際航班因聽錯頻道、無線電故障等原因導致短暫失聯，「一年十幾廿單」，並不屬於罕見情況。其中錯頻道情況「好似聽收音機扭錯台」，轉回正確頻道便可解決。

多個後備聯絡皆失效 軍方始出動戰機進行最後一步目視識別

張建龍解釋，一般情況下，機師和空管人員會先嘗試透過多個後備頻道聯絡，包括在國際緊急呼叫頻道（121.5 MHz）、透過數據系統（CPDLC）發送訊息，甚至會要求附近的其他民航客機協助「代呼叫」（Air-to-Air Relay）。他又說，只有在上述所有通訊手段皆告失效時，軍方才會出動戰機進行最後一步的目視識別。

涉事航班為CX257，由香港飛往倫敦。(圖片來源：Flightradar24.com)

今次涉事領空屬高度戒備區域 有關國家不會「估估下」

對於今次事件為何會驚動北約戰機升空，張建龍指，關鍵在於事發領空位置極為敏感。羅馬尼亞與匈牙利邊境鄰近烏克蘭，該空域在軍事防衛上屬於高度戒備區域，加上該區近年頻繁有干擾信號影響飛機導航系統，因此軍方絕不會「估估下」，「點解你喺我個空域出現又唔同我講嘢」，須在極短時間內派戰機升空，透過「搖動機翼」等國際通用的目視信號，近距離識別客機身份及確認機上人員安全。

張建龍稱民航機失聯有一套嚴格成熟應變程序 今次事件顯示程序有效

張建龍強調，戰機首要任務是識別客機身份及確認機上人員安全。他又指，民航機失去聯絡有一套嚴格且成熟的應變程序，而今次事件顯示程序有效。如在香港發生類似情況，張建龍指應會先透過不同頻道嘗試聯絡航機，透過所屬公司聯絡，尋求附近航機或相同公司的航機協助呼叫，如最終不果，會由中國解放軍進行攔截。

據悉涉事客機為一架國泰A350-1000型客機。(國泰網頁圖片)

張建龍補充說，涉事航班的機組人員均為資深機師，香港及國際民航監管機制亦屬世界一流。即使民航機完全失去地面聯絡，飛機在起飛前已將航線輸入飛行管理電腦（FMC），在自動導航系統運作下，航機仍會維持原定航線安全飛行，無需過分恐慌。