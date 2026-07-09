貿易公司設網站八折賣冒牌紅米華為電話　海關拘3人檢$600萬貨

海關在前日（7日）搗破一宗涉及一間貿易公司在網上售賣冒牌手機的案件。行動中，共檢獲5,400件懷疑冒牌物品，包括手提電話、耳機、充電器等電子設備，估計市值約600萬元，並拘捕3名涉案人士。



根據調查顯示，涉案公司主要業務為轉口貿易，該批懷疑冒牌電話，售價約800至1,000元，約為正貨價的八成。據了解，涉事冒牌貨物，將會轉口至外地，包括中東等地區。



根據海關展示的證物，涉案的電話大多為紅米、華為等國產智能電話。

海關搗破一宗貿易公司在網上售賣冒牌手機案，行動中，共檢獲5,400件懷疑冒牌物品，包括手提電話、耳機、充電器等電子設備，估計市值約600萬元，並拘捕3名涉案人士。（馬耀文攝）

海關版權及商標調查科調查主任廖聞晉稱，海關早前接獲商標持有人舉報，指懷疑有一間貿易公司在網上售賣冒牌電話。經深入調查，並在商標持有人協助下，於前日突擊搜查一個位於紅磡的商廈單位，於一間貿易公司內檢獲,400件懷疑冒牌物品，當中包括手提電話、耳機、充電器等電子設備，市值約600萬元。

行動中，海關拘捕了3名外籍人士，包括2男1女（35至46歲），其中兩名男子分別為涉案公司的經理及董事，涉案女子則為該公司的董事，3人全部獲准保釋候查，案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。

海關搗破一宗貿易公司在網上售賣冒牌手機案，行動中，共檢獲5,400件懷疑冒牌物品，包括手提電話、耳機、充電器等電子設備，估計市值約600萬元，並拘捕3名涉案人士。（馬耀文攝）

冒牌電話仿真度參差 可從四個特徵分辦真偽

在是次行動中，所檢獲的懷疑冒牌電話抄襲了正貨品牌的外觀設計及註冊商標。廖聞晉續指，消費者可透過以下四個特徵分辨正貨與冒牌貨。首先冒牌貨的機身的序號在「S」和「N」之間有一個斜線標點符號，而真貨則沒有；其次，冒牌電話背面的貼紙較為傾斜，而正貨電話的貼紙相對平整；另外，冒牌電話背面的一組英文字，中間缺少了空格，而正貨中間是有空格的。最後， 冒牌電話充電器上的英文字「Communications」有拼寫錯誤，而正貨則沒有此問題。

轉口貿易公司自設網站 以正貨價八成賣假手機

此外，海關亦發現涉案公司自設網站，營造具規模的網上商戶形象以騙取消費者信任，令消費者購入冒牌物品，蒙受不必要損失。另外，涉案公司主要業務為轉口貿易，但為了增加營運及盈利模式，增設了網上銷售業務。假貨售價有一定折讓，以涉案懷疑冒牌電話為例，售價約800至1,000元，約為正貨價的八成。

涉案公司主要業務為轉口貿易，但為了增加營運及盈利模式，增設了網上銷售業務。（馬耀文攝）

海關呼籲消費者購物時應光顧信譽良好的店舖或網店。如對貨品真偽有懷疑，應向商標持有人或代理商查詢，以免招致損失。海關一直致力保障消費者權益，會不時在市面及網上進行巡查，並配備大數據系統進行風險評估與分析，確保消費者在網上購物的權益。

根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款港幣50萬元及監禁5年。市民可致電海關24小時熱線 182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶及網上表格，向海關舉報懷疑侵權活動。