長沙灣地盤被偷$47萬建材　警順藤摸瓜拘6人　包括疑接贓回收店員

警方破獲地盤盜竊案，拘捕4人。調查人員發現，被捕人之中除了落手偷竊建築材料的成員外，亦有五金回收店員等。警方呼籲地盤或建築公司應加強地盤的保安設施，例如安裝防盜系統、高質素的閉路電視及鎖好存放於地盤的物品等，以免賊人有機可乘。



警方表示，7月4日至6日接獲兩宗報案，指長沙灣福華街544至588號一地盤懷疑被盜去建築材料，總值約47萬元。

西九龍總區刑事部及行動部人員經深入調查後，發現一個犯罪團夥於本年6月起，多次進入同一地盤偷取不同建築材料。人員今日（9日）凌晨3時採取拘捕行動，於涉案地盤附近發現4名形跡可疑的男女。該兩名外籍男子及兩名外籍女子，年齡介乎40至48歲，涉嫌「盜竊」被捕。據了解，他們為越南籍。

警員即場拘捕4人，另再拘2名回收店員。(警方圖片)

人員經進一步調查，發現該4名被捕人於上述地盤將5批建築材料運走，並將材料出售予於深水埗南昌街一間五金回收鋪。人員遂拘捕店鋪一名75歲姓古本地男職員、及一名50歲姓孫本地女職員，涉嫌「處理贓物」。所有被捕人現正被扣留調查。案件交由西九龍總區重案組跟進。

警方提醒市民，「盜竊」屬嚴重罪行，一經定罪最高可被判監禁10年。市民切勿以身試法。