海關檢$2300萬毒品拘3人　揭荷蘭抵港貨櫃「K仔」扮糖塊藏膠桶

海關偵破兩宗販運危險藥物案，共檢獲約56公斤懷疑氯胺酮、1.2公斤懷疑可卡因，以及約800克懷疑霹靂可卡因，市值約為港幣2,300萬元，並拘捕了3名涉案人士。根據調查顯示，在首宗案件中，一票由荷蘭進口的貨櫃以70桶糖塊作掩飾，將8桶氯胺酮混雜其中，企圖魚目混珠。昨日（8日）海關亦在土瓜灣進行反毒品行動，截查一名可疑男子，並在其住宅起獲大批可卡因。



海關偵破兩宗販運危險藥物案，共檢獲約56公斤懷疑氯胺酮、1.2公斤懷疑可卡因，以及約800克懷疑霹靂可卡因，市值約為港幣2,300萬元，並拘捕了3名涉案人士。（林振華攝）

港口及海域科貨櫃貨物檢查組督察趙敏婷稱，早前人員透過風險評估及資料分析，鎖定一個來自荷蘭的40呎海運拼裝貨櫃。貨櫃內載有13批不同種類的貨物，當中有一批申報載有糖塊。根據貨物資料顯示，收貨公司是一間新成立的貿易公司，加上這批貨物來自高風險地區，屬於其中一個主要的毒品來源地。基於上述因素，海關人員決定扣留這批貨物作檢查。

在7月3日，海關人員在葵涌海關大樓檢驗貨櫃，在貨櫃內的中間位置，發現了這兩板共78桶白色膠桶裝載的糖塊。人員發現這批貨物，當中有8桶的重量較輕，只有約7公斤，與桶面所標示的10公斤並不相符。

當海關人員進行X光檢查時，發現這批白色膠桶的X光影像顏色與密度明顯不一致，發現大部分白色膠桶的影像呈橙色，顯示為有機物，符合糖塊的影像；而另外8桶重量較輕的膠桶影像則呈綠色，顯示為非有機物，與申報的正常糖塊不符。人員懷疑X光影像呈綠色的膠桶內藏有違禁品，因此隨即打開所有白色膠桶進行檢驗。

趙敏婷續指，人員打開膠桶後，發現桶內物品與糖塊相似，憑肉眼看並無可疑；當作詳細檢查後，人員發現X光影像呈綠色的膠桶內，晶狀物較為細碎，色澤亦較為暗啞；而正常糖塊看起來較為大粒，表面平滑有光澤。因此，海關懷疑這批影像呈綠色的可疑晶狀物是毒品。經快速毒品測試後，可疑結晶物樣本對可卡因呈陽性反應。最終，海關在這一批合共78桶的其中8個白色膠桶內，檢獲合共約56公斤氯胺酮，市值約2,130萬元。

趙敏婷表示，是次案件中，販毒分子精心設計、處心積慮，利用外形及顏色與氯胺酮相似的糖塊作掩飾，並用相同包裝的白色膠桶去裝載懷疑氯胺酮和糖塊。他們將8桶懷疑氯胺酮與70桶正常糖塊混雜在同一批貨物中，企圖魚目混珠，試圖避過海關人員的偵察。但透過海關先進的清關設備，以及前線人員的細心觀察和檢查，最終仍然成功搜出毒品，堵截毒品流入香港境內。

海關毒品調查科毒品調查第三組調查主任卓主烽表示，毒品調查科人員其後接手調查，並迅速鎖定元朗一個物流倉庫，隨即展開監控遞送行動。在昨午，一名男子前往該物流倉提取該貨物。他提取貨物後，將貨物裝入一輛貨車內，並駕駛該貨車離開，前往文錦渡另一個物流倉庫。

最終，他將貨物轉交給另一名涉案男子。人員見時機成熟，遂採取拘捕行動，拘捕了兩名涉案男子。第一名被捕男子42歲，報稱為司機，收取約1,300元報酬去提取及運送該票貨物；而第二名被捕男子43歲，報稱為物流管工，懷疑為最終的收貨人，負責處理該批貨物。

42歲被捕男子已獲准保釋候查；另一名43歲被捕男子，將被控以一項「販運危險藥物」罪，案件將於明日（10日）在粉嶺裁判法院提堂。案件目前仍在調查當中，不排除有更多人被捕。

卓主烽稱，是次案件中，販毒集團利用多間物流公司作運輸安排，這種做法相當狡猾，希望可以不用現身而進行遙距操控，利用海路物流運輸鏈「一層又一層」地進行販毒活動。但最終他們仍然難逃海關人員的法眼，是次案件香港海關成功在源頭打擊販毒活動，阻止了一大批毒品流入市面。

販毒集團利用多間物流公司作運輸安排，希望可以不用現身而進行遙距操控，利用海路物流運輸鏈「一層又一層」地進行販毒活動。（林振華攝）

卓主烽表示，昨晚海關亦根據情報分析及深入調查，在土瓜灣進行反毒品行動。期間發現一名男子形跡可疑，海關人員遂截查該名男子，並押解他前往附近的住宅單位搜查。在單位內，我們搜獲約1.2公斤懷疑可卡因、約800克懷疑霹靂可卡因，以及一批懷疑毒品包裝工具，人員隨即將該名男子拘捕。

被捕58歲男子，為內地人，報稱無業。經調查後，他已被控以一項「販運危險藥物」罪，案件明日（10日）在九龍城裁判法院提堂。

海關呼籲物流業及運輸業界從業員，如果遇到新客戶，應該特別提高警覺。尤其是只透過電郵或即時通訊軟件聯絡的客戶，就更加要小心，以提防被販毒集團利用作運輸毒品。海關建議物流業界盡可能要求客戶提供更多資料，例如公司登記文件、與貨物相關的資料、發票或裝箱單等。這樣可以有效減低被利用作進行販毒活動的風險。

海關呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與任何販毒活動。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物是非常嚴重的罪行。一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。公眾如有任何懷疑參與販毒活動的舉報，可透過海關24小時舉報熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵 crimereport@customs.gov.hk 向海關舉報。