落馬洲管制站女子非法進口2隻瀕危活雀鳥被捕　市值$5000

香港海關昨日（9日）在落馬洲支線管制站入境大堂，截查一名46歲本地女子，並在其背包內檢獲兩隻懷疑屬受管制瀕危物種的活雀鳥，估計市值約5,000元。漁護署人員到場驗證後，確認該批活雀鳥受《保護瀕危動植物物種條例》管制，案件目前已轉交漁護署作進一步調查。



海關檢獲兩隻非法進口、懷疑屬受管制瀕危物種活雀鳥。

海關人員昨日（9日）在落馬洲支線管制站檢獲兩隻非法進口、懷疑屬受管制瀕危物種活雀鳥，估計市值約5000元。

海關人員昨日在上述管制站入境大堂截查一名46歲抵港本地女旅客，經檢查後在其背包內檢獲該兩隻活雀鳥。漁農自然護理署（漁護署）人員到場查驗後，確認該兩隻活雀鳥屬《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄所列明的瀕危物種，在本港受《保護瀕危動植物物種條例》所管制。案件已轉交漁護署跟進調查。

海關提醒市民，切勿攜帶受管制物品進出香港。根據《保護瀕危動植物物種條例》，任何人如非按照《條例》規定進出口或管有瀕危物種均屬違法。一經定罪，最高可被判罰款1000萬元及監禁10年，有關物品亦會被充公。

根據《公眾衞生（動物及禽鳥）規例》，沒有有效健康證明書而進口禽鳥，即屬違法，一經定罪，最高可被罰款2.5萬元。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑走私活動。