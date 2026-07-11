警方入境消防聯合反黑拘65人　掃黃冚賭檔油站　檢1.5萬升黑油等

警方、消防處及入境處於過去兩日（9日及10日），在大埔及上水展開行動代號「捷航」及「雷霆2026」的反三合會聯合執法行動，搗破5個非法麻雀檔、4個賣淫單位及1個佔地約3,000呎的非法加油站，並拘捕65人。



行動中，人員共檢獲11部電動麻雀枱、22副麻雀、約2.7萬元賭款、超過1.5萬公升非法燃油及一批入油工具。據了解，有關場所由黑社會新義安及和勝和操控。



大埔警區助理指揮官（刑事）警司呂思灝（中）、大埔警區行動主任總督察梁晏瑜（左）及消防處（危險品執法）消防隊長梁楠卓（右）交代案情。（黃偉民攝）

大埔警區助理指揮官（刑事）呂思灝警司表示，不法分子利用區內「三無唐樓」作掩飾經營黃賭生意。行動中，警方喬裝探員成功滲透4個賣淫場所，拘捕11名性工作者，包括10名內地及1名越南籍女子。另外，警方亦搗破5個由不同黑幫派別操縱的麻雀檔，拘捕54人，包括24男及30女，其中5人為賭檔主要負責人。

上述65名被捕人（29至87歲）分別涉嫌「經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「非法收受賭注」及「違反逗留條件」，其中3名被捕人被暫控各一項「在賭博場所內賭博」罪，案件已於今日上午在屯門裁判法院提堂。部分被捕人將轉交入境處跟進，其餘被捕人已獲准保釋候查，須於7月下旬向警方報到。

大埔警區區行動主任梁晏瑜總督察指出，涉案賭檔保安森嚴，外圍設有閉路電視及俗稱「天文台」的把風人員。為吸引賭客，黑幫提供免費膳食及非法賭金，誘使賭客「越踩越深」。行動中檢獲近3萬元賭款，並揭發有黑社會趁世界盃期間收受逾1.6萬元外圍賭注。

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另外，消防處於上水馬適路一露天停車場，搗破一個佔地3,000呎的非法加油站，檢獲約1.5萬公升柴油。消防處強調，該油站鄰近住宅且無消防設備，一旦發生火警或爆炸後果不堪設想。涉案的2男1女（49至70歲）涉嫌營運非法加油站，違反《消防（消除火警危險）規例》、《危險品條例》及《危險品（管制）規例》，將會被檢控。

警方重申，打擊三合會活動是警務處處長首要行動項目之一，警方會繼續加強情報搜集以及適時作出重點執法行動以打擊暴力罪案、相關三合會活動及其收入來源。

另外，根據香港法例148章《賭博條例》第15條，有關擁有人及租客等的責任，任何人身為任何處所或場所的擁有人、租客、佔用人或管理人，明知而准許或容受該處所或場所或其任何部分，開放、維持或使用作為賭場，即屬違法，一經定罪最高可被判處罰款50萬元及監禁7年。

警方與消防處會繼續採取執法行動，打擊非法燃油活動。市民可致電消防處24小時舉報熱線5577 9666，舉報懷疑非法燃油活動。市民亦可透過消防處「火警危險電子投訴平台」（fhcp.hkfsd.gov.hk）上的「『油擊』舉報眼」作出舉報。