澳門司警破賭場「電投」案拘兩人　穿改裝服飾手機直播代客投注

澳門司法警察局近日偵破兩宗賭場「電投」案，拘捕兩名內地男女，疑在賭場內用手機開直播，並用藍牙耳機聽取指示代客落注。兩人涉嫌以不法經營線上幸運博彩、或線上互相博彩罪名被拘捕。



司警發言人講述案情。（司警圖片）

司警局博彩罪案調查處於上周六（11日）中午接獲線報，指皇朝區一娛樂場內，有人進行俗稱「電投」的不法經營線上幸運博彩犯罪活動。調查人員在場內發現一名涉案內地男子舉止可疑，其於直播百家樂博彩機前長時間保持筆直坐姿，與一般賭客明顯不同，遂將其截查作進一步調查。

調查顯示，該名內地男子於當日上午約11時開始，在上述娛樂場賭博。他身穿一件經改裝的牛仔外套，胸口口袋改為網狀透視布料，以便將手機放入袋內，透過鏡頭清晰拍攝博彩機螢幕，並利用手機應用程式即時直播賭博過程，同時以藍牙耳機接收身處內地客人的下注指示，替其投注。

調查得悉，該男子為首次到澳門作案，攜帶1.2萬港元作為賭本，並以收取500港元報酬為條件犯案。調查人員在其身上搜獲1.8萬港元現金、一張面值1.2萬港元的現金券，以及一件改裝外套、兩部手機及一組藍牙耳機等作案工具。

司警檢獲現金、電話等證物。（司警圖片）

同日晚上，博彩罪案調查處再接獲線報，指路氹區一娛樂場內，有人進行俗稱「電投」的不法線上幸運博彩犯罪活動。調查人員在場內發現一名涉案內地女子行為有異，她於百家樂賭枱前坐姿僵硬，且刻意將衣物正面對準賭枱，衣服圖案中帶有疑似鏡頭的可疑黑點，遂將其截查展開深入調查。

調查顯示，該名涉案內地女子於當晚約9時開始，在該娛樂場賭博。其身穿經改裝的作案服飾，衣服內縫有攝像鏡頭並連接手機，衣物前方設有小孔，鏡頭可透過小孔對準並偷拍百家樂賭枱，再利用手機應用程式直播賭博過程，同時以藍牙耳機接收身處內地客人的投注指示，替其下注。

自今年6月下旬起，該女子共替客人進行4次不法直播投注，涉及金額合共約30萬港元。每次作案前均先收取客人款項，金額由3萬至12萬港元不等。該女子在截查期間故意毀壞攝像工具，意圖破壞證據。

調查人員在其身上搜獲167,200港元籌碼、1.2萬港元現金、兩部手機、一對藍牙耳機連充電盒，以及內藏已損毀鏡頭的改裝連身裙一套。上述改裝服飾及電子設備均為作案工具，鏡頭須配合手機專用軟件運作以拍攝直播畫面；藍牙耳機則與手機配對，用於接收遠端下注指示。

司警發言人表示，根據調查所得，以不法經營線上幸運博彩或線上互相博彩罪，將上述兩名涉案內地男女移送檢察院偵辦。