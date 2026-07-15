東涌男工猝斃｜長子嘆母曾勸父天氣酷熱勿開工　促公司交代詳情

大嶼山東涌一個房署的公屋地盤，本周一（13日）一名姓李（62歲）男工人暈倒，送院搶救後不治。今日（15日）死者家人到葵涌殮房辦理認屍手續，長子表示因為天氣酷熱，母親已經勸止父親不要到地盤開工，如今他猝然離世，令家人既傷心又愕然，最重要是各人對事件一頭霧水：「有冇即時報警？有冇得到及時搶救呢?」希望公司及有關部門能有個交代。



死者多名親友到殮房辦理認屍手續。（黃學潤攝）

事發於周一（13日）下午1時15分，李姓工人在東涌房署地盤內暈倒，由同事報警求助。救援人員到場時62歲的事主陷入昏迷，由救護車送往北大嶼山醫院搶救，至當日下午2時52分證實不治。

死者長子偕多名親友，今日（15日）在工業傷亡權益會人員陪同下到葵涌殮房辦理認屍手續。長子表示，父親做風煤工作20多年，有抽煙習慣，但沒有明顯病歷。父母育有三名兒子，現時與二伯父（死者兄長）和二兒子共四人同住鯉魚門的木屋；其中二伯父是殘疾人士，由父母照顧。

長子續稱，母親和二伯父非常傷心，二伯父連日來以淚洗面，「係咁喊，唔出聲，一直喊無停」。據他了解，父親暈在地盤一個坑，由一同工作的叔伯同鄉孭到地面，但其他狀況全部不清楚，他表示：「有冇得到及時搶救呢？有冇即時報警？架生唔齊點搶救？」

長子說：「要知道老豆點走，突然之間咩都無講。佢休息咗四五日，叫咗佢唔好返工，天氣熱，阿媽都叫佢唔好返...咩都無講，係點走，要知道呀！」

救護員將傷者送往北大嶼山醫院搶救，惜最終不治。

較早前房屋署回覆《香港01》查詢表示，事發地點位於東涌第133B區公營房屋發展地基地盤，死者為地盤分判商的雜項工人，事發前並無不適；他午膳後再外出工作，為樁帽進行工程，其間突然暈倒不治。署方稱，對工友的離世深感難過，向死者家屬致以深切慰問，並要求承建商向涉事工友的家屬提供一切必要的協助。



署方強調，房委會一向不遺餘力保障工人在工作期間的職業安全與健康。在此工程項目中，已實施多項措施，以緩解工人在酷熱環境下工作，例如設置空調休息室、提供電風扇、瓶裝飲用水、遮陽傘及遮蔽設施等裝備。承建商在地盤亦設立關愛站，為工人提供簡單的身體檢查，從而提升他們對自身健康狀況的關注意識。

房屋署稱，雖然事件並無明顯的工傷意外跡象，但署方已要求承建商提交詳細的調查報告，並加強安全與健康管理措施，以防類似事故再次發生。同時，房屋署亦要求承建商向涉事工友的家屬提供一切必要的協助。